Diário da Peste. Calígula era um imperador sanguinário

Diário da Peste,

16 Abril

Calígula era um imperador sanguinário.

Mas deitava-se na cama com medo quando ouvia trovões.

Quando beijava uma das amantes, brincava: «Basta que dê uma ordem e esta linda cabeça será cortada.»” (D.)

“Proclamou-se Júpiter” e mandou decapitar as estátuas dos deuses para pôr lá a sua cabeça”.

Queria também dominar o céu.

Mandou fazer uma máquina que imitava o estrondo dos relâmpagos.

E desses não tinha medo.

Calígula tinha muitas insónias.

À noite andava de um lado para o outro do palácio “exigindo em altos gritos que aparecesse o dia”.

A razão não é a mesma.

Mas hoje há muitos que também não conseguem dormir.

E a meio da noite, às duas da manhã, gritam a exigir que o dia comece.

Mas não tem começado.

(in memoriam de Rubem Fonseca, Luis Sepúlveda e Maria de Sousa)

