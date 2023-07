Como tornar o restaurante ambientalmente mais sustentável: Módulo 4 - Materiais descartáveis e excedentes

Como tornar o negócio no canal HoReCa ambientalmente mais sustentável? Com o objetivo de responder a esta questão, a Escola Boa Cama Boa Mesa desenvolveu, em parceria com o Recheio, uma ação de formação em quatro módulos dedicada ao sector da restauração, mas acessível ao público em geral. Com uma abordagem simples, mas objetiva, a formação pretende dotar os participantes de informação e competências relativamente à forma como avaliar, implementar, comunicar e gerir os novos conceitos e tendências em restaurantes e similares.

MÓDULO 4 – MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EXCEDENTES, por Teresa Diogo, Coordenadora de Ambiente do Recheio

Como reduzir o consumo de materiais descartáveis?

Quais são as novas regras para os plásticos de utilização única?

Quais as alternativas de consumíveis para take away?

Como escoar excedentes de forma sustentável?

Sustentabilidade ambiental no negócio: Quais os próximos desafios?

ASSISTA AO MÓDULO 1: Ementas e desperdício alimentar

ASSISTA AO MÓDULO 2: Resíduos e embalagens

ASSISTA AO MÓDULO 3: Certificações alimentares

Quatro módulos, quatro especialistas, 20 conselhos. São estes os ingredientes chave que dão vida à receita da sétima ação de formação dedicada ao sector da restauração desenvolvida pela Escola Boa Cama Boa Mesa, em parceria com o Recheio - Cash & Carry.

A gravação deste módulo decorreu na nova loja Recheio, em Cascais

