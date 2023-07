Como tornar o restaurante ambientalmente mais sustentável: Módulo 2 - Resíduos e embalagens

Como tornar o negócio no canal HoReCa ambientalmente mais sustentável? Com o objetivo de responder a esta questão, a Escola Boa Cama Boa Mesa desenvolveu, em parceria com o Recheio, uma ação de formação em quatro módulos dedicada ao sector da restauração, mas acessível ao público em geral. Com uma abordagem simples, mas objetiva, a formação pretende dotar os participantes de informação e competências relativamente à forma como avaliar, implementar, comunicar e gerir os novos conceitos e tendências em restaurantes e similares.

MÓDULO 2 – RESÍDUOS E EMBALAGENS por Pedro Simões, Diretor-geral da Novo Verde

Quais são os principais resíduos gerados pelo canal HoReCa?

Separação e reciclagem de resíduos: Oportunidade ou desafio?

Quais as metas de reciclagem de embalagens em Portugal?

Qual o papel do sector no cumprimento de metas de reciclagem de vidro?

Como reciclar os óleos alimentares usados?

ASSISTA AO MÓDULO 1: Ementas e desperdício alimentar

ASSISTA AO MÓDULO 3: Certificações alimentares

ASSISTA AO MÓDULO 4: Materiais descartáveis e excedentes

Quatro módulos, quatro especialistas, 20 conselhos. São estes os ingredientes chave que dão vida à receita da sétima ação de formação dedicada ao sector da restauração desenvolvida pela Escola Boa Cama Boa Mesa, em parceria com o Recheio - Cash & Carry.

A gravação deste módulo decorreu na nova loja Recheio, em Cascais

Conheça AQUI todas as ações de formação da Escola Boa Cama Boa Mesa