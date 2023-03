2007: O restaurante sobre o rio que mudou para sempre a oferta gastronómica do Douro

Previous Next 1 56

Um a seguir ao outro, revezam-se os barcos subindo e descendo o rio Douro ao largo do Restaurante DOC, na Folgosa, em Armamar. Atentos ao vaivém das embarcações e dos comboios, adornados por montes de xisto e socalcos vinhateiros, Sara Needham e Eric Benzino selam o almoço com um brinde na esplanada. Oriundos de Pittsburgh, na Pensilvânia, estreiam-se no Douro e elogiam. “Teria dificuldade em pensar numa refeição melhor, com uma vista melhor. Está um pouco ventoso, mas a atmosfera, o clima e a paisagem são lindíssimos, e a comida é maravilhosa”, refere Sara. O companheiro concorda: “A vista é de cortar a respiração e ficámos com apreço pelos produtores de vinho que fazem colheitas nestas colinas inclinadas e numa área remota. É incrivelmente impressionante”. Após visitarem algumas adegas e vinhas, estes turistas norte-americanos perceberam “o quão maravilhosos” são os vinhos do Porto e do Douro e agradecem o apoio do sommelier Bruno Monteiro na harmonização do repasto com néctares durienses. Escolheram o DOC porque “estava sempre mencionado como um restaurante a conhecer nesta zona”, online e em guias de viagem, e a experiência esteve à altura: “É definitivamente um restaurante mais contemporâneo. Ficámos numa quinta e a comida era maravilhosa, mas muito portuguesa, tradicional, e aqui têm esses elementos tradicionais, mas com uma abordagem mais moderna”, nota Sara, que ficou surpreendida pela apresentação do foie gras em terrina, com frutos silvestres e avelãs. Eric elogia a atualidade das técnicas e o facto de esta cozinha ser “mais refinada” e com uma “bonita apresentação”. O momento preferido foi o do “Polvo grelhado”.

A satisfação de Sara e Eric assemelha-se à de muitos turistas que aqui param há anos. Começam a encantar-se ao percorrer a Estrada Nacional 222, já considerada uma das melhores do mundo para conduzir no estudo “World Best Driving Road”, em especial o troço entre o Peso da Régua e o Pinhão, ladeado pela beleza estonteante das quintas. É nesta faixa que aparece o edifício do DOC, assente em estacas e prolongando-se, desde a sala envidraçada, por um deck de madeira suspenso sobre o rio. Quando estacionam o carro e entram no restaurante, os visitantes “já vêm satisfeitos, a comida até já pode ser pior”, brinca Rui Paula. Desde o início que o chef ouve elogios ao enquadramento: “Ainda não tinham comido nada e, entre eles, perguntavam que restaurante era este. Já viste isto? Podia estar em qualquer parte do mundo, olha que beleza!”. O fim de tarde também “é uma coisa indescritível porque o rio é mais calmo do que o mar, ajuda a serenar. As pessoas baixam mesmo as baterias, renovam-se, parece que estamos num barco a navegar. Esta estrutura é um privilégio, só temos de fazer boa comida”, comenta. O DOC integra uma estrutura fluvial composta por dois cais, sendo também possível chegar de barco, como costuma fazer uma família que almoçava no dia desta reportagem. Tendem a almoçar e a refrescarem-se no rio antes de irem embora, afiança o chefe de sala Hugo Santos. Na sua memória ficaram outros mergulhos, por motivos bem diferentes... Certa noite, estava um casal na esplanada quando o senhor pediu a amada em casamento. “Quando vai a pôr o anel, a jóia caiu ao rio. Mesmo sem anel ela disse que sim. Ficaram desanimados e perguntaram se havia alguma possibilidade de ir buscar o anel. Os bombeiros disseram que a única hipótese era virem mergulhadores e tinham de pagar à hora. Foram chamados no dia a seguir e encontraram-no mesmo! Os noivos ficaram todos contentes”, recorda Hugo Santos.

Gastronomia de memórias Natural do Porto, o chef Rui Paula viveu com os avós numa casa de lavoura em Favaios, Alijó. Aos nove anos já cortava as torradas, “todas iguais”, e punha-as na brasa para o chá da avó Amélia. Naquela casa, a azáfama era grande. O avô produzia Moscatel e vinho do Porto e era preciso “cozinhar para muita gente”, incluindo os trabalhadores da vinha. Rui Paula cresceu, assim, em contacto com os vegetais, a caça, a vitela, o porco, o coelho, as galinhas, os ovos e os cozinhados caseiros. Havia os tachos do fogão a lenha e os potes de ferro, onde apuravam ao lume sopas, cozidos e estufados. Numa primeira fase, Rui observava, depois começou a ajudar. Aos 13 anos já cozinhava para o irmão e em casa de amigos. Naquele tempo, “o que fazia a comida ser boa, além da qualidade dos produtos, era a cozinha ser lenta, não se fazer comida à pressão”. Faziam a fogueira, punham as brasas, e o lume estava em baixo dos pés do pote, com uma cepa a uma temperatura constante, cozinhando lentamente. “Por isso se diz, ainda hoje, que a comida de tacho é que é boa, porque ela obriga a pessoa a estar ali, não é para ir telefonar. Tem de se estar ali, senão vai queimar, a comida requer carinho”, advoga Rui Paula. O chef não se esquece de rituais como a matança do porco, com a separação das carnes para o fumeiro e a “primeira febra” que se comia logo ali, nem da importância de comer bem: “Quando apareceram as arcas congeladoras, a minha avó enchia uma arca bem grande com tomate bem maduro. Era a base dos seus estrugidos, por ser natural, bom e ter cor”. Esta vivência foi decisiva para o futuro de Rui Paula como cozinheiro. Mesmo depois de a deixar, a casa dos avós nunca foi esquecida. Lembra-se de pratos “maravilhosos” como um Arroz de frango ou as grandes costeletas de carneiro. O travo fumado das torradas da infância inspirou um pão servido, hoje em dia, na 'sua' Casa de Chá da Boa Nova. “São coisas que ficam, só vivenciando e experimentando conseguimos transmiti-las. Isso é muito importante. A memória é o principal fundamento da nossa cozinha, a principal fonte de inspiração e o nosso primeiro mandamento. O que conta são as nossas raízes”, defende.

Douro ganha restaurante vínico Quando completou 26 anos, Rui Paula abriu o restaurante Cêpa Torta, em Alijó, onde aplicou “tudo o que tinha vivenciado”. Ganharia muita fama apostando na comida tradicional de qualidade. Foi nesta fase que o chef interiorizou que se dedicaria à gastronomia. No Douro “não havia nada” e, quando abriu o The Vintage House Hotel, muitos hóspedes percorriam curvas e contracurvas em busca desses sabores. Diziam que gostavam da refeição e alguns falavam sobre elementos gastronómicos inovadores que o chef não sabia fazer. “Só sabia fazer comida de tacho, sentia-me inferior”, admite. No seu pensamento germinam, então, novas ideias... Desafiado pelo diretor à época do Vintage House, comprou um barco rabelo e começou a fazer passeios turísticos no rio. Numa dessas viagens, vislumbra o edifício do DOC e pensa que daria um bom restaurante. “Para ser no Douro, tinha de marcar a diferença e ser uma coisa global, não podia ser só aquela comida tradicional”, decide. Quando disse aos amigos que ia abrir um restaurante no Douro com esta dimensão e target, todos disseram que Rui Paula “era maluco”.

Mas o chef estava decidido. Venceu um concurso público, fez alguns estágios e abriu o Restaurante DOC em 2007. E foi “a melhor coisa” que fez, já que foi o restaurante em Armamar que o “tornou conhecido tanto a nível nacional como internacional”. Embora seja um espaço para “Ousar, Degustar e Comunicar”, o nome remete para “Denominação de Origem Controlada”, numa alusão “aos vinhos e ao sítio” onde o DOC nasceu. “Os produtores daqui não tinham um sítio para mostrar os vinhos. Estamos rodeados de vinhos de um lado e do outro e, geralmente, numa região vinícola como esta tem de haver bons restaurantes. Aqui não havia nenhum, havia zero”, constata Rui Paula. “Desde o início que fomos um restaurante vínico, garantindo o copo mais adequado, boa temperatura, bom serviço e explicação de tudo, para que o cliente se sentisse confortável em questionar qualquer coisa. Estamos cá também para o ajudar a conhecer melhor a região e os seus produtores”, informa o sommelier Bruno Monteiro. Na garrafeira constam cerca de 850 referências, 750 portuguesas, com foco no Douro. Raridades como um Andresen Colheita 1910 e um Scion de 1855, da Taylor's, vão enriquecendo a oferta. No arranque do DOC, estava tudo “au point, não falhou nada”, e investiu-se para o efeito. As duas wine cellars guardadas na garrafeira, por exemplo, adquiriram-se com a venda de uma carrinha 4x4. Apostou-se nas parcerias e jantares vínicos: durante três meses e sem repetir um menu, o chef reservava uma mesa para dez pessoas, com um produtor que oferecia o vinho e uma panóplia de convidados influentes que iam desde representantes de entidades governamentais a arquitetos, escritores, músicos e jornalistas. “Comiam aqui e passavam a palavra...”. Numa ocasião, convidou 40 jornalistas e cada um escolheu da ementa o que quis, a par dos outros 100 clientes regulares: “Foi uma loucura, mas revelava a segurança” desta cozinha.

DOC marcou a diferença O chef recupera as palavras de David Lopes Ramos, para quem o DOC foi uma “pedrada no charco” do Douro. “Não tenho palavras para explicar o sucesso que foi o DOC. A certa altura, vinha gente de todo o país, e do estrangeiro. Quem colocou gastronomicamente o Douro no mapa fui eu, não foi mais ninguém. Este restaurante marcou um tempo. A partir daqui, o Douro ficou diferente, o DOC marcou totalmente a diferença. Não havia nada similar ao DOC, que abriu horizontes a outras pessoas, um caminho que não existia ”, orgulha-se Rui Paula. Esse caminho incluía o cuidado no serviço, com staff “escolhido a dedo” - há funcionários desde o início -, a contemporaneidade e conforto da sala, e a inovação da gastronomia, a que as pessoas foram reagindo bem. O restaurante “estava sempre cheio desde que abriu”. Em 2008, conquistou o primeiro Garfo de Ouro pelo Guia Boa Cama Boa Mesa, do Expresso, prémio que renovou até 2014. “Ficámos todos contentes e somos gratos. São prémios que nos dão alento, alegria e vontade de continuar. Francisco Pinto Balsemão era cliente e chegou a vir cá várias vezes. Não tenho nada a dizer e foi uma coisa muito importante, mas na altura fiquei triste por deixarmos de ser ouro, não se percebe porquê. A comida é excelente, o serviço é exímio e com mais de 100 pessoas, como estão hoje [dia da reportagem], tu não encontras este serviço. Mais: servir à carta e menus de degustação para outras mesas, e fazer isto, é uma coisa única. Mas não é por isso que não dou valor ao Boa Cama Boa Mesa, é um belo guia. As pessoas podem criticar, como podem criticar o guia Michelin, mas não deixa de ser um guia e um esforço para quem o faz, de representar num livro os restaurantes de todo o país”, comenta o chef. Ainda em 2008, o Restaurante DOC (Estrada Nacional 222, Folgosa, Armamar, Tel. 254858123) recebeu a distinção “Novo Projeto Turístico Privado”, dos Prémios Turismo de Portugal. Reconheciam o seu contributo “para a qualificação do turismo nacional e a notoriedade de Portugal como destino turístico de excelência”. Acrescentem-se várias medalhas de ouro “Gastronomia com Vinho do Porto”, sob a tutela do Instituto do Vinho do Porto, a distinção “Best of Wine Tourism” em 2010, na categoria de restaurante vínico, atribuída pela Great Wine Capitals Global Network, e o prémio “Especial Gastronomia David Lopes Ramos 2012”. Os prémios não surpreendem Rui Paula e deixam-no feliz, até porque se viam “resultados em termos de incremento de clientes”.

Cozinha de autor Partindo de uma base tradicional bem vincada e ainda presente no menu, Rui Paula seguiu uma abordagem contemporânea no DOC. Queria fazer comida “com muito sabor” e produtos com que a região se identificasse, mas “com novas técnicas e uma apresentação muito bonita”. O cachaço, por exemplo, cozia 12 horas a 72 graus. Inicialmente vinha com migas de broa, feijão frade e a couve do caldo verde, tudo salteado e misturado. “Fazia assim redondinho e metia a peça em cima. Hoje já não emprato assim, mas para a altura era bonito e diferenciador”. Além da baixa temperatura, também em sugestões como a barriga de leitão, introduziu produtos como trufas e o foie gras, sem abdicar da excelência das carnes e enchidos da região, do peixe fresco e mariscos, e mesmo dos milhos. “O chef arriscou e bem. Abrir com este conceito no Douro não era fácil nem consensual. Tínhamos pratos com raízes durienses, de cozinha tradicional, mas também pratos de autor, e essa conjugação foi um sucesso”, comenta o chef residente Joel Paiva. Os menus de degustação existem desde sempre. Atualmente são três a complementarem o serviço à carta: o Essência (€110, sem vinhos) é uma experiência mais de memória e com produtos da região, o Signature (€110, sem vinhos) é mais 'aventureiro' e incorpora produtos diferentes, e há ainda o Vegetariano (€95, sem vinhos). Subsistem clássicos como o “Bacalhau com broa de milho” (€36), o “Polvo grelhado com infusão de azeite extra virgem e alho” (€36), o “Cachaço de porco Bísaro com aipo e espargos verdes” (€37) e a “Perna de cabrito assada com arroz de cabrito no forno” (€40). De considerar são ainda o “Arroz carolino do Sado com peixe e lavagante da costa” (€38,50), o “Cordeiro de Leite, batata vitelotte e beringela” (€37,50) e a “Vazia grelhada na brasa com brás de legumes”. Há entradas incontornáveis, como a famosa “Terrina de foie gras” (€24), mas também “O ovo a baixa temperatura e a alheira” (€17) ou a mais recente “Enguia fumada, Pata Negra e tâmaras” (€18,50). Nos doces, não perca o “Crepe crocante de leite creme” (€15,50) nem as “Natas do céu” (€15,50) que aqui “são reinventadas” e servidas em farófia com creme de ovos e bolacha.

Expansão do grupo Apesar da abertura do Túnel do Marão, que veio facilitar tudo, “ainda hoje é difícil” aceder ao Douro. Antigamente, a sazonalidade era muito demorada, “o efeito do inverno era terrível”, mas Rui Paula “mantinha as pessoas”. Ao desafio da sazonalidade do destino, foi respondendo “a consistência, a dedicação, o espírito de sacrifício e a resiliência”, e revelando maturidade no negócio: “Neste grupo, abrimos restaurantes e mantemos, não fechamos no outro dia”. Vital foi também manter a exigência de produtos de qualidade, mesmo mais baratos. O peixe chega de manhã, da zona do Porto, e não se abdica da alheira, do porco, cabrito e bons vegetais. Servem coração de boi, favas e ervilhas nas suas estações. Todas estas premissas contribuíram para o DOC e Rui Paula se afirmarem a nível regional e nacional. Em 2010, o chef abriu o DOP, no Porto, e em 2014 a Casa de Chá da Boa Nova, um projeto “único no mundo e de beleza estonteante,” à beira-mar, fruto do trabalho do “grande arquiteto” Siza Vieira. O chef não vai desistir enquanto não conquistar a terceira estrela Michelin para esse restaurante: “Eu luto para isso e quero isso. E se houvesse a quarta também a queria, está tudo assumido. E digo mais: para conseguir a terceira estrela, o caminho é, cada vez mais, fugir do estereótipo dos menus muito elaborados, com a comida muito manipulada, e trazer a simplicidade para a mesa, sentindo todo o sabor a mar e aos produtos. Se o caminho não for esse, eu não vou conseguir, porque não vou mudar. O caminho é menos transformação, menos ciência. Muita técnica, sim, e o produto muito bem apresentado, bonito e criativo”, considera o anfitrião.

Soares, Zambujo e Rita Pereira “Subir e ser famoso não é difícil, o manter é que é difícil e isso, no país todo, é cada vez mais raro”, continua Rui Paula. A propósito de famosos, alguns figuram em fotos nas paredes. Aqui vieram, por exemplo, Mário Soares e Clara Ferreira Alves. Outro ex-presidente da República, Cavaco Silva, “veio várias vezes e gostava de comida tradicional”. A equipa preparou caterings para Marcelo Rebelo de Sousa, que também chegou a aparecer neste restaurante duriense, tal como António Guterres. O atual primeiro-ministro, António Costa, deslocou-se ao DOP, no Porto – por onde passaram os Antony and the Johnsons, Bono dos U2 e Fernando Henrique Cardoso - e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é um totalista: já esteve no DOC, no DOP e na Casa de Chá da Boa Nova, que recebeu ainda as visitas de Jorge Sampaio e de Sting. Ao DOC deslocou-se o antigo selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, depois de vencer o Euro 2016. Trouxe os pais para provarem sabores tradicionais. O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, é mais um adepto de “boa comida tradicional”. E não foi o único a vir da família portista, também vieram Sérgio Conceição e Vítor Baía. Das artes foram muitas as aparições: na última visita, Rita Pereira e a família provaram queijo e presunto, o “Gaspacho de melancia e cavala fumada”, o “Ovo a baixa temperatura e a alheira”, o “Rodovalho com gnocchi de espinafres e alcaparras” e a vazia; o chefe de sala Hugo Santos recorda-se também de Mário Zambujo e seus amigos, que comeram o arroz caldoso de peixe e lavagante e o cordeiro; Herman José aprecia menus de degustação, sendo uma “pessoa humilde, impecável, que fala com a equipa”.

Nem todas as visitas correm bem... Rui Paula já teve de convidar clientes a sair mais do que uma vez. Um deles andou “sempre a chatear” a equipa, ora pelos tempos de serviço ora devido aos ossos que vinham com o cabrito... “O senhor desculpe, mas o cabrito está bom. Se o senhor não está bem, vá-se embora, vem para aqui chatear-me com 90 e tal pessoas no restaurante? Veio aqui para me enervar? Vá-se embora, não precisa de pagar nada. E lá foi embora. Ele tinha um mercedes novo e todo batido atrás, deve ter tido um acidente e veio descarregar a sua frustração em cima das pessoas que trabalham. As pessoas devem ir a um restaurante para se divertir, não para chatear quem trabalha”, defende o chef. Contar “anedotas porcas com altos palavrões”, desrespeitando quem estava noutras mesas, também já valeu um bilhete de saída a um seu conhecido... Sinal do respeito que a equipa tem pelos clientes é o televisor a transmitir para a sala, em tempo real, tudo o que se passa na cozinha, mais um clássico nesta casa de vanguarda que vai sobreviver à próxima remodelação.