2005: o restaurante italiano de Lisboa onde José Sócrates lia filosofia

Previous Next 1 51

“Conseguimos, conseguimos... A partir de hoje, Portugal tem uma nova maioria e tem também uma nova esperança no seu futuro”. Era um José Sócrates satisfeito o que a 20 de fevereiro de 2005 falou ao país, depois de garantir a primeira maioria absoluta da história para o PS. O presidente da República, Jorge Sampaio, dissolvera a Assembleia, entendendo que o Governo de Santana Lopes - que viabilizou após Durão Barroso se demitir para presidir à Comissão Europeia - já não tinha "as condições políticas indispensáveis” para se manter em funções. Naquela noite, Sócrates confiava no futuro: “O PS não governará contra ninguém, nós governaremos muito atentos à necessidade de formar os maiores consensos possíveis. […] Sempre disse, ao longo da campanha, que Portugal enfrenta sérios problemas, mas também sei que é nos momentos difíceis que os portugueses dão o melhor de si próprios. Sei que se nos mantivermos firmes e determinados no objetivo de progresso e de desenvolvimento não falharemos, não falharemos”, reiterava.

João Carlos Santos

O futuro revelou-se, todavia, muito menos risonho. Em 2009, o PS volta a vencer as legislativas, mas perde a maioria absoluta, e em 2011, após o chumbo na Assembleia ao PEC IV, novo programa com medidas de austeridade, Sócrates demite-se de primeiro-ministro. Recorreu-se a um programa de assistência financeira internacional ao país, supervisionado pela troika e que implicou mais austeridade. A execução aconteceu já durante o governo de coligação PSD/CDS-PP, liderado por Pedro Passos Coelho. Em novembro de 2014, Sócrates foi detido à chegada a Lisboa, vindo de Paris, por suspeitas de vários crimes, sendo colocado em prisão preventiva, em Évora. Em setembro de 2015, passou a prisão domiciliária e em outubro ficou com Termo de Identidade e Residência. A batalha judicial estava para durar...

Para a história ficam também as 'mesas' de um ex-primeiro-ministro. Era cliente assíduo do restaurante Il Gattopardo, do hotel Dom Pedro Lisboa, com cozinha mediterrânica e italiana. Sofia Sobral, brand manager do grupo Dom Pedro, diz que ele já vinha antes de ser eleito. Quando tinha de trabalhar ao domingo, via-se quase sempre sozinha no restaurante com Sócrates: “Ele tinha o seu livro de filosofia debaixo do braço e eu tinha o meu livro de marketing digital. Ficava numa mesa, cumprimentava, virava as costas e lia, e eu lia, depois trocávamos cumprimentos e eram assim os nossos almoços ao domingo (risos)”. Também aqui almoçava à semana e era “assíduo mesmo como primeiro ministro”. “Sei que adora comida italiana, porque me lembro de almoçar aqui com ele e reencontrá-lo a jantar noutro italiano. A única qualidade que eu lhe conheço é o bom gosto gastronómico. Depois foi para Évora, aconteceu o que aconteceu”, comenta Sofia. A chefe de sala, Rita Gouveia, via-o a jantar: “Marcava à última da hora, mas corria sempre bem e voltava. Era discreto e pedia sobretudo pastas, como a de alho e azeite, e risottos como de açafrão”.

NUNO ALMENDRA

Bill Clinton e Vladimir Putin Tranquilo e recatado, este restaurante atrai políticos de todos os quadrantes, banqueiros e empresários agradados com a “privacidade”. Horácio Roque vinha almoçar “dia sim dia não” e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, é presença frequente. Acrescentem-se nomes como Jardim Gonçalves, Alípio Dias, Paulo Portas, Sérgio Sousa Pinto ou Miguel Relvas - prefere as pastas de alho e azeite e “al pomodoro”, que considera “difíceis de fazer e achar o ponto certo”, nota Rita Gouveia. Bill Clinton hospedou-se mais do que uma vez neste hotel. Na primeira, atendiam-se os telefones como se o hotel fosse a Casa Branca em Portugal: “White House in Lisbon, may I help you?”. Havia detetor de metais para entrar e dois 'snipers' no topo do prédio em frente. Clinton alojou-se na Suíte Presidencial, um apartamento “super luxuoso que dá a sensação de se estar num paquete acima de Lisboa”. “Está cheia de obras de arte, tem decks para relaxar, zona de refeições, jacuzzi, enormes casas de banho e uma Master Suite com duas entradas, dois closets e saída com porta para o corredor. Ou seja, acordo de manhã, vou à casa de banho, ao meu quarto de vestir, saio por outra porta e ninguém deu por nada. Tem ainda serviço de mordomo e a melhor vista de Lisboa. O monte mais alto de Lisboa é este, as [torres das] Amoreiras são um pouco mais abaixo. As camas são fantásticas e é a residência mais segura em Portugal. Eles atacam de onde? Não têm como, não chegam lá acima.”, refere Sofia Sobral.

AFP / Getty Images

Clinton dormia protegido pela CIA, que ocupava o andar de baixo. Quando os agentes souberam que a relações públicas do hotel à época se chamava Mónica, disseram que ela “não se podia chamar Mónica, tinha de ter outro nome” - no rescaldo do escândalo Mónica Lewinsky, nos EUA. “Mas ela chama-se Mónica!?”, espanta-se o staff. “Chamem-lhe outra coisa, não se pode chamar Mónica, o nome Mónica está proibido!”, advertiram. A funcionária “desapareceu do mapa” por uns dias... Atrás de Clinton, na sala de jantar, havia um quadro de Maria João Saviotti, esposa do chairman do grupo, Stefano Saviotti. Quando apresentaram o presidente ao casal, Clinton olhou para Maria João e diz: “Eu tomo o pequeno almoço consigo todos os dias”. “O Saviotti olhou para ele com um ar muito sério, sem achar muita piada, e ela também... Desculpe? - Sim, está sempre no quadro atrás da minha mesa de jantar”, clarificou Clinton. “Foi muito engraçado o à vontade”, reconhece a brand manager. Além dos presidentes de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, e de Sílvio Berlusconi, também Vladimir Putin aqui dormiu, na mesma suíte de Clinton. “Não queria mordomo e vinha com a segurança privada. Não ia a lado nenhum, ficava fechado na suíte e era o próprio cozinheiro que ia comprar a comida, cozinhava e provava antes de ele comer”.

As 'Anittas' e o piano de Plácido Domingo O Dom Pedro Lisboa é um hotel “muito querido” do público brasileiro. O ator Alexandre Borges fez dele a sua casa durante as gravações de uma série. “Era super simpático e privava com o staff. Adorava sair de manhã com o telemóvel na mão e fazer pequenos vídeos a perder-se de metro, autocarro e elétrico. No final, montava com música, publicava nas redes sociais e nós comentávamos”, lembra Christine Trévidic, diretora de marketing do grupo. Fã de “Risotto com carabineiro” e “Pasta à carbonara”, a atriz Betty Faria também veio gravar a série, passeou toda a sua tranquilidade e, após almoçar no Il Gattopardo, passou a pedir a ementa via roomservice. Susana Vieira revelou-se “um furacão, uma mulher extraordinária, com uma energia inesgotável,” que veio fazer uma peça de teatro e almoçou no Il Gattopardo. Do Brasil vieram ainda Gilberto Gil, Ney Matogrosso e a cantora Anitta com as bailarinas e “todo o aparato”. Gerou-se um 'mix' improvável já que no lobby estava um grupo de judeus ortodoxos e o presidente da Tanzânia. “Está a ver a mistura de culturas? Tivemos de tapar as 'Anittas' bailarinas com o staff em filinha para poder passar o presidente da Tanzânia, que não podia olhar. Elas nem se aperceberam”, revela Christine. Refiram-se ainda estrelas internacionais como Ben Harper, Anastacia, Ben Kingsley, José Carreras e o tenor Plácido Domingo, que também dormiu na Suíte Presidencial. Quando lá entrou, “apaixonou-se pela vista e disse que precisava de um piano porque se ia inspirar, tocar e cantar antes do espetáculo”. Só dali saiu para atuar. Do mundo do futebol, destaque para Cristiano Ronaldo, que aqui esteve “duas ou três vezes”. “Como bom futebolista e desportista que é, não deve ter resistido às massas. Na primeira vez veio ao hotel lançar um livro e ao jantar juntou um grupo de amigos para comemorar o lançamento do livro”, voltando depois. Luís Figo vem de vez em quando e, na memória de Jaime Cortesão, diretor de F&B do hotel, ficou ainda um jantar com Rui Costa, Nuno Gomes e outros dois jogadores que tinham jogado em Itália: frisaram que “nem em Itália comiam tão boa cozinha italiana”.

Inesperado e desafiante foi o jantar que juntou 34 responsáveis da Marinha e do Exército e em que foi preciso aplicar todo o protocolo. “A adaptação começou logo no bengaleiro, visto não estarmos preparados para os 30 e tal chapéus que traziam (risos). Não sabíamos onde íamos pôr tanto chapéu, mas colocámos numa mesa de banquetes junto ao bengaleiro, comprida e atoalhada, todos com uma etiqueta para sabermos de quem era. Trocou-nos um bocadinho as voltas, mas correu tão bem que voltaram”, conta Jaime Cortesão. Rita Gouveia não se esqueceu de um jantar, após a pandemia, em que Marcelo Rebelo de Sousa terá falado horas a fio aos jornalistas. Conseguiam fazer-lhe perguntas, mas Marcelo “colava as respostas todas, usando do dom da palavra”. O toque de classe veio quando o presidente da República repetiu a sobremesa, um bolo morno de maçã e mirtilos. “O serviço continuava e ele ia conversando à medida que ia comendo. Entretanto para e diz ao microfone: Peço desculpa, mas queria mais um bolinho! Foi uma situação caricata”, sorri Rita Gouveia.

Filme dá nome ao restaurante O grupo Dom Pedro Hotels & Golf Collection nasceu há mais de 50 anos, na Madeira, quando o italiano Pietro Saviotti chegou à baía de Machico e se “apaixonou pela beleza” da ilha. O sonho de abrir um hotel na ilha foi concretizado pelo filho, Stefano Saviotti, que ergueu o Dom Pedro Madeira em 1972 e outra unidade no ano seguinte. Foi Stefano o obreiro da expansão do grupo, abrindo hotéis em Vilamoura e Lagos. “Entretanto, ficámos com o monopólio do golfe em Vilamoura”, acrescenta Sofia Sobral. O Dom Pedro Lisboa abriu em 1998, ano da Expo '98 e ainda antes do hotel no Brasil. Antecipando a abertura oficial em Lisboa, fez-se uma festa de inauguração que, apesar da chuva, “foi muito bonita” e recebeu “toda a gente conhecida”. “As festas no Dom Pedro são sempre cheias de glamour e toda a gente adora participar”, comenta a brand manager. Na altura, estavam prontas a receção, salas de reuniões, o Il Gattopardo e meia dúzia de pisos. Algumas semanas depois, o hotel abriu ao público em geral. Na véspera, ultimavam-se alcatifas e papel de parede: “Juntou-se tudo a trabalhar, advogados, tudo, só faltava o Saviotti. Há sempre o drama da falta de pessoal, mas juntámo-nos e todos juntos conseguimos ter o hotel pronto no dia a seguir, completamente cheio!”, conta Sofia Sobral. Continuou com ocupação máxima durante a Expo, até porque à época ainda “não havia muitos hotéis” em Lisboa. Terminado o evento, começaram as reuniões e congressos, aproveitando a qualidade das salas desta unidade, e até hoje “foi um sucesso”.

O Dom Pedro Lisboa foi o primeiro cinco estrelas do grupo e único em Portugal, abrindo com 254 quartos, oito suítes e uma suíte presidencial num “icónico” edifício das Amoreiras, em Lisboa. Ao entrar, revela-se a decoração de Tereza Prego, “quente, elegante, clássica e confortável”, em tons de preto e dourado. Dispõe do Bistrot Le Café e de um Spa com jacuzzi, sauna, banho turco, aparelhos de fitness, gabinetes de massagens e uma piscina interior aquecida “altamente relaxante”, com cromoterapia. No início, o restaurante Il Gattopardo cingia-se à sala de refeições e a um pequeno jardim de inverno com uma fonte. No interior, apresentava atoalhados e alcatifa com padrão de leopardo no chão, entretanto substituída por madeira. Comia-se “tão bem” que houve a necessidade de aumentar a capacidade no exterior. A seguir à pandemia, desapareceu o fontanário, colocou-se uma cobertura no jardim de inverno e vidros à volta do terraço, protegendo do vento. O nome do restaurante, Il Gattopardo, inspira-se no filme homónimo realizado por Luchino Visconti e protagonizado por Claudia Cardinale (Angelica Sedara), Burt Lancaster (Don Fabrizio Corbera) e Alain Delon (Don Tancredi Falconeri). Quis o destino que, certo dia, Claudia Cardinale estivesse no hotel e soubesse que o restaurante tinha o nome do 'seu' filme. Almoçou no Il Gattopardo e assinou o cartaz alusivo à película, exposto à entrada, ao lado de outras imagens do filme.

Novos menus de degustação Orientada até à pandemia pelo chef siciliano Michele Bono, a gastronomia centrou-se sempre nos sabores italianos e mediterrânicos. “Ainda não se falava muito na dieta mediterrânica ou comida saudável. A comida italiana da altura eram as pizzas e aqui serviam-se pratos de carne e de peixe, massas e risotttos, era uma proposta de italiano diferente, que não havia em sítio nenhum em Lisboa”, retrata a brand manager. A reação “foi fabulosa e o restaurante estava cheio ao almoço e ao jantar, todos os dias, era a sensação do momento”. Com a saída de Bono, Leandro Stenzel assumiu a chefia da cozinha, e defende a diversidade gastronómica do espaço. Stenzel esteve 12 anos numa cozinha de montanha, nos Alpes, trabalhando carnes de caça como o veado e o javali, e em Lisboa apostou, por exemplo, no Lombo de veado. A ideia é abrir o horizonte: “No sul de Itália, a cozinha é riquíssima em peixes, frutos do mar e mariscos. Muda entre regiões, mas é muito mais rica do que só pasta e pizza. Tão rica em ingredientes e coisas novas, que podemos apresentar um produto diferente em relação à ideia do que é um restaurante italiano nos peixes, carnes, massas, pastas, molhos e combinações diferentes”, comenta Leandro.

No restaurante Il Gattopardo (Hotel Dom Pedro Lisboa, Av. Eng. Duarte Pacheco, 24, Lisboa, Tel. 213896622) dá-se importância aos produtos. As massas frescas fazem-se no restaurante e o grão de massa seca vem de Itália, tal como produtos como o queijo Parmesão e o presunto de Parma. Encontra vinhos italianos, como os Chianti, Pinot Grigio ou Amarone della Valpolicella, mas também muitos portugueses. Sempre que é possível assegurar ingredientes de qualidade nacionais, junto de parceiros locais, essa é a via, “reduzindo as cadeias de consumo”, realça Jaime Cortesão, ilustrando: “Não faz sentido usar peixe do Mar Mediterrâneo sabendo que o do Atlântico é muito superior em termos de teor de gordura intra-muscular, ou usar vacas e porcos italianos quando temos dos melhores produtos do mundo, como as raças Minhota, Cachena, Barrosã, Marinhoa, o Porco Bísaro, o Malhado de Alcobaça ou o mítico Porco Preto. Tem tudo a ver com a sazonalidade, não podemos usar morango em pleno inverno, ou caça em pleno verão ou primavera”. Além do serviço à carta e do menu executivo à semana, introduziram-se recentemente dois menus de degustação, com um cunho mais pessoal do chef, em aproximação a um fine dining de veia italiana, e inspirados na natureza dos protagonistas masculinos do filme “Il Gattopardo”. O Menu “Dom Fabrizio Corbera” (€45, sem bebidas) assenta na vertente mais clássica da cozinha italiana e bebe do “lado tradicionalista e conservador da personagem, que tudo faz ao longo da história para que tudo se mantenha como está”. O outro menu, “Don Tancredi Falconeri” (€60, sem bebidas), é mais criativo e ousado, tal como o protagonista, que “respira jovialidade, frescura e progressismo, procurando que tudo mude”, explica o diretor de F&B. “Uma das frases mais icónicas do filme é 'Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi', ou seja, se quisermos que tudo se mantenha como está, precisamos que tudo mude. Muda-se a carta, criam-se novos momentos de refeição, mas queremos que o Il Gattopardo continue a saber a Itália”, resume Jaime Cortesão.

O venerado risotto de açafrão Há entradas frias e quentes, como a “Burrata com presunto de Parma a 24 meses de cura” (€16), o “Carpaccio do lombo com rúcula” (€17) aqui servido com um desafiante gelado de Parmesão (o chef pretende uma “constante mudança, evoluir” e usar ingredientes italianos “de forma diferente”), o “Carabineiro, azeite e especiarias”, com a acidez do aveludado de abacate com limão e as ovas de salmão, e ainda “Escalope de foie gras em puré de alcachofra” ou uma “Sopa fria de tomate assado com queijo Stracciatella” (€11). Nas pastas encontra “Ravioli fresco de Ricotta e espinafres” (€17), “Spaguetti Ducato d'Amalfi di Gragnano IGP com tomate e manjericão” (€17) ou à carbonara. Ao nível dos risottos, destacam-se o “Risotto de pera e mantecato de presunto de Parma com queijo Gorgonzola” (€19) e um clássico absoluto, o “Risotto de açafrão, tártaro de carabineiro e creme de pistáchio” (€23), o melhor que Sofia Sobral já comeu. Para Jaime Cortesão, o fantástico nesse prato é “não se usar pó, mas filamento de açafrão” e ser “riquíssimo em termos de qualidade do produto”. O chef Leandro deixa o arroz Acquerello, “que é muito bom, a trabalhar sozinho” e usa “o máximo do amido que puder para fazer a cremosidade”, colocando o menos manteiga possível. “Finalizamos com queijo Parmesão ralado ao momento, os filamentos de açafrão e o carabineiro cru, temperado com óleo, sal pimenta. E basta”. Para mais substância, considere os peixes: há “Bacalhau à vicentina” (€26), “Tagliata de atum com tomate-cereja” (€25) e “Pargo grelhado com espargos, ovas de capelim e caldo de peixe” (€27). Nas carnes sobressaem o “Filete de veado com puré de rábano e pêra bêbada de vinho do Porto” (€26) e o “Filete de vitela Cachena DOP”. Há ainda o “Tiramisú” (€7) e o “Cannoli siciliano” (€11), também caseiro e “tão siciliano que até parece que nos rouba o paladar”, brinca Jaime Cortesão.