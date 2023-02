2002: o bar e restaurante da praia do Meco onde (quase) tudo acontecia

1 / 40 1 / 40 2 / 40 2 / 40 3 / 40 3 / 40 4 / 40 4 / 40 5 / 40 5 / 40 6 / 40 6 / 40 7 / 40 7 / 40 8 / 40 8 / 40 9 / 40 9 / 40 10 / 40 10 / 40 11 / 40 11 / 40 12 / 40 12 / 40 13 / 40 13 / 40 14 / 40 14 / 40 15 / 40 15 / 40 16 / 40 16 / 40 17 / 40 17 / 40 18 / 40 18 / 40 19 / 40 19 / 40 20 / 40 20 / 40 21 / 40 21 / 40 22 / 40 22 / 40 23 / 40 23 / 40 24 / 40 24 / 40 25 / 40 25 / 40 26 / 40 26 / 40 27 / 40 27 / 40 28 / 40 28 / 40 29 / 40 29 / 40 30 / 40 30 / 40 31 / 40 31 / 40 32 / 40 32 / 40 33 / 40 33 / 40 34 / 40 34 / 40 35 / 40 35 / 40 36 / 40 36 / 40 37 / 40 37 / 40 38 / 40 38 / 40 39 / 40 39 / 40 40 / 40 40 / 40

Até ao nascimento da primeira filha, a vida de Jorge Sousa e Leonor Mendes tinha laivos de nomadismo. Passavam temporadas em locais como Sagres ou Porto Covo e voltavam a Lisboa no inverno. Escolhiam os destinos em função da proximidade ao mar, pela beleza e as possibilidades que se abriam no plano de água. Jorge é apaixonado por pesca submarina e mergulho, e era a riqueza subaquática que o atraía, também, a Sesimbra. “Nessa atividade é muito importante acordar de manhã próximo do mar, para ver se está bom. Nasci ao pé do mar e é onde me sinto bem. Dentro de água, à tona ou a vê-lo o mais possível, todos os dias (risos). Conseguir conjugar o negócio com um local onde a gente se sinta em casa, é o melhor”, considera.

Em 1990, o casal passou a morar junto à Lagoa de Albufeira. Dois anos depois, adquirem a concessão da praia do Moinho de Baixo (Praia do Meco), na Aldeia do Meco. O que havia na praia era só um “pavilhãozinho” com um balcão, duas mesas interiores e uma pequena esplanada na areia com chapéus de sol e espreguiçadeiras. Serviam snacks, bebidas e saladinhas de polvo, e faziam melhorias mínimas. Na estrutura inaugurada dois anos depois, a cozinha já era melhor, mas continuava a ser um barzinho de 60 metros quadrados, fora a esplanada. À mesa, cresciam as opções e já havia comida confecionada e alguns frutos do mar. Jorge mostrava qualidades a grelhar o peixe e, com o tempo, os pedidos foram subindo.

O atual gerente do Bar do Peixe, André Mourão, frequentava aquela praia em miúdo, com a família, e lembra-se da estrutura inicial, embora ainda não conhecesse os proprietários. “Montavam o bar no início da época balnear e desmontavam-no no fim do ano. Quando deixavam ficar mais tempo do que se calhar queriam, às vezes vinha o mar grande, as marés vivas, e levava grande parte do que eles tinham”, descreve. As pessoas “reagiram bem” às primeiras versões do Bar do Peixe, à forma de trabalhar e de estar dos donos, que acreditavam poder vir a trabalhar com outras condições. “Tínhamos que dar o salto e preparar um projeto maior, em que pudéssemos fazer um trabalho mais sólido, menos improvisado”, explica Jorge Sousa. Ultrapassado um impasse de execução, esse projeto ambicioso concretiza-se a 1 de abril de 2002, com a abertura do novo Bar do Peixe: tinha 180 metros quadrados cobertos e uma boa cozinha, para trabalhar de verão e inverno sem grandes constrangimentos. A capacidade subiu para os 50 lugares interiores e 100 na esplanada. Grandes vigas, madeira, vidraça para o mar e espreguiçadeiras desenhavam um cenário descontraído. “Começámos a criar o hábito de as pessoas irem ali, sentarem-se na espreguiçadeira, beberem uma sangria e assistirem ao pôr do sol. Era um ponto de encontro”, diz Jorge.

Noites longas de festa



A afluência cresceu, também impulsionada pela animação noturna na praia, que ganhou expressão no final dos anos 90 do século passado. “Houve uns anos, por volta de 1998, em que a Praia do Meco era super animada” e, segundo Leonor, a própria Aldeia do Meco “ganhou com isso”. Começaram a ver-se “mais bares na aldeia, como o Marés e o “amo.te Meco”, de Pedro Miguel Ramos, e abriram restaurantes como O Pinhal, em que se comia muito bem”. O Meco tornou-se sinónimo de festa, que “dava muito trabalho, mas era animada”. Foi a altura em que o Meco “esteve mais na moda”, nota Jorge. Havia clientes no restaurante ou no bar que jantavam e ficavam para a festa. Além disso, “toda aquela gente que estava nos restaurantes da aldeia, ficava um bocadinho pelos bares do Meco até à 1h00 ou 2h00 e depois ia tudo para a praia, porque fechávamos mais tarde”, descrevem os anfitriões do Bar do Peixe. André Mourão recorda-se de ver muita gente a ir a pé para a praia para sair à noite e ouvir música, depois do jantar. Já José Miguel, ou “Becas”, amigo da casa há décadas, passava o dia na praia, ia a Lisboa tomar banho e trocar de roupa, e voltava para jantar. “Na altura éramos todos 'fit' e sentíamos-mos muito bem aqui”, recorda.

Com a nova estrutura, o Bar do Peixe estava ainda mais preparado para responder à demanda. Servia os jantares e, passado algum tempo, saíam as mesas e funcionava como discoteca até às 4h00. De repente, a Praia do Meco “passou a ter três bares que também trabalhavam à noite, contando com o Posto 7 e o Bar da Ponte”. Tinha “muita vida e era super animada”, conta Jorge Sousa. “Acabava-se lá e prolongava-se um bocadinho até ao nascer do dia. Muitos já ficavam para fazer praia no dia a seguir”, sorri André Mourão. “Às vezes era até às 7h00” confirma Leonor. O pior era conseguir fechar... Acendiam-se as luzes e cada um pegava numa vassoura e começava a varrer, até o pessoal ir saindo lentamente. A estratégia de Francisco Mendes, que trabalhou com o Bar do Peixe quando era mais jovem, “ia buscar a mangueira e começava a lavar...”. É que, pelas 10h00, tinha de estar tudo pronto para reabrir. Jorge passava muitos fins de semana sem dormir e amiúde, ao domingo de manhã, ainda ia ao mercado de Setúbal comprar peixe.

Dança e naturismo

No verão havia uma data importante, o célebre torneio internacional de frisbee. Vinham entre 100 a 150 participantes de países como a Austrália, Japão e EUA fazer proezas com os discos de praia. Em boa verdade, o torneio “era um pretexto, porque iam para ali divertir-se e libertar o stress durante quatro dias”. Jogavam “com um disco numa mão e uma caipirinha na outra” e à noite havia festas, “gente a dançar em cima das mesas e do balcão e, como aquilo era muito naturista, uns começavam a despir-se aqui, outros acolá, e faziam um sururu (risos)”. Sempre com bom ambiente, sem “o mínimo de problemas”, garantem os proprietários. Lidava-se de forma saudável com a prática naturista nalgumas zonas da praia, que é oficial naturista.

Sunsets e a limusinas

Com o passar dos anos, alteram-se as dinâmicas. A grande aposta passaram a ser os sunsets. Primeiro com a música a cargo de Jorge, depois com a contratação de DJs e sets mais elaborados. “Juntavam-se em harmonia as famílias e o pessoal que vinha só para dançar e beber. Uns vinham de um dia na praia, outros de Lisboa ou do Porto. Fomos um bocadinho pioneiros nesses sunsets, e depois o conceito começou a expandir-se. Aquilo tinha emoção pela música e o ambiente, tornava-se especial”, comenta Jorge Sousa. Um a um, iam chegando os “espetadores” do magnífico pôr do sol e aí ficavam com sangrias, de preferência em tamanho XL, gins, lapas e outros petiscos. André era frequentador e assistiu ao grande aumento da afluência. Foi de tal ordem que “começou a ser demais”, admitem os donos. “Já vinham crianças, pessoas com lancheiras e geleiras, faziam festas de anos e piqueniques. Era muita gente, a estrutura já não aguentava e parámos antes de perdermos o controlo e descambar”, explica Jorge. A pausa nas festas ao por do sol aconteceu em 2017, um ano antes de André começar a trabalhar no Bar do Peixe. Ocasionalmente, ainda se realizam sunsets, avisando-se meia dúzia de clientes habituais.

Conscientes das qualidades do Bar do Peixe estavam muitos famosos, como o ex-jogador de futebol Eric Cantona, que se refastelou com amêijoas, camarão e um pargo com quase 3 kg, para si e o grupo que o acompanhava. Cristiano Ronaldo apareceu com a irmã, o cunhado e amigos: “Foi impecável e passou lá uma tarde, tranquilo e sem ser chateado”. Já Salomon Kalou, que vestiu as cores do Chelsea, “veio de limusina ao restaurante”, em busca da qualidade do peixe de que ouvira falar.

A organização do Super Bock Super Rock tem escolhido o Bar do Peixe para o lançamento do festival. Numa das edições, elementos dos Portishead almoçaram neste local. Como estava muito trânsito, o staff ajudou-os a chegar a horas ao recinto: “Fomos de jipe levá-los, fazendo corta-mato pela Lagoa, lá por trás, por uns caminhos que só nós conhecíamos (risos)”. Fafá de Belém e Daniela Mercury também vieram, bem como a fadista Mariza, esta “sempre atrás dos mariscos e do peixe”. Certa vez, estava Leonor sentada na esplanada quando a apresentaram a um grupo, com “duas pessoas brasileiras a dizer que, no ano que vem, iriam fazer um festival de música em Portugal”. Quando se anunciou a edição portuguesa do Rock In Rio, Leonor percebeu que falara com Roberta Medina, a organizadora do festival.

Incêndio e o nascer do hangar

O peixe grelhado, servido com legumes salteados ou cozidos foi sempre um clássico nesta casa, que começou também a trabalhar o Atum (€65/kg), braseado no carvão de ambos os lados e servindo cru no interior, com batatinha a murro ou legumes cozidos. Prove também os Choquinhos e Lulinhas fritas com alho, o Camarão frito com alho, o Prego de atum (€18), da vazia ou de picanha, as Espetadas de tamboril (€22) e de lula, o Camarão tigre grelhado (€27) e a Lagosta (€90/kg). Continuando nos mariscos, acrescentem-se os Percebes, as Lapas, o Camarão da costa, Gambas, Bruxas (€90/kg), Canivetes, Amêijoas e o Casco de sapateira, que também é um best seller com tostinhas cortadas na fiambreira e passagem pelo forno. Ao nível das sobremesas, destaque para a Tarte de limão merengada e a Mousse. Ao nível das bebidas, além dos vinhos (incluindo a copo), é imperativo provar as sangrias (tintas, brancas e de espumante), sempre muito gabadas, bem como as caipirinhas, introduzidas na zona por este bar depois de Jorge regressar de um campeonato de pesca submarina no Brasil.

Apesar do sol e da animação, o Meco tem também sido assolado por episódios tristes, como a trágica morte de um grupo de estudantes, em 2013. “Foi horrível. Os pais e a polícia estiveram uma semana inteira no nosso restaurante e o ambiente era pesadíssimo”, lamenta Leonor. Em 2021, um curto circuito deflagrou um incêndio que destruiu por completo a estrutura do Bar do Peixe. Os donos estavam de férias em Cabo Verde quando receberam o alerta da filha. Regressaram e começaram tudo de novo com o apoio de amigos e clientes. A 27 de janeiro de 2022, a equipa do Bar do Peixe abre o Hangar do Peixe, sobranceiro à Praia das Bicas e recuperando um antigo armazém degradado de limo, que eram algas que se apanhavam na zona e secavam nesse hangar, antes de irem para as fábricas. Decorado com obras de arte, manteve as janelas em meia lua para ir espreitando o mar, bem como a montra de peixe fresco, o bar de cocktails e a esplanada. O Hangar do Peixe é uma agradável via para quem deseja matar saudades das delícias gastronómicas do Bar do Peixe (Praia do Moinho de Baixo, Meco).

E o Bar do Peixe renasce…

No início de fevereiro começou a obra para reerguer o mítico Bar do Peixe no mesmo local de sempre, no areal. Será “mais alto, com estrutura em madeira diferente e melhores condições de saneamento, mais casas de banho e de serviços de apoio à praia”. Contará de novo com áreas interior e esplanada, o mesmo conceito gastronómico e deve reabrir na primavera, a tempo de mais um verão quente no Meco.

