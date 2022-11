1990: Machado, a adega no Bairro Alto onde Amália Rodrigues deixou memória e família

Ouvem-se as notas finais do Hino Nacional no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Descem as luzes e ilumina-se somente a escadaria onde se eleva Amália Rodrigues. Sorri e abre os braços, triunfante. Desce devagar com o longo vestido negro, brincos resplandecentes e batom retocado. “Muito obrigada! Eu já tenho tido muitas noites bonitas e podia já ter tido uma confirmação e uma segurança maior em mim, mas não tenho nenhuma. Ainda bem que vocês são sempre muito simpáticos. Bem hajam e cá estou mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada por terem vindo!”, agradece a cantora à plateia em euforia.

Intensos aplausos introduzem a canção “Que Deus Me Perdoe”, versada a rigor: “Se a minh'alma fechada / Se pudesse mostrar / E o que eu sofro calada / Se pudesse contar / Toda a gente veria / Quanto sou desgraçada / Quanto finjo alegria / Quanto choro a cantar”. Estávamos a 8 de janeiro de 1990, na grande festa dos 50 anos de carreira artística da diva do fado. Ainda em palco, Amália recebeu a Grã-Cruz da Ordem de Santiago de Espada, entregue pelo presidente da República, Mário Soares, que a elogia: “Queria dizer sobretudo à Amália como nós todos a admiramos e como eu aqui, de alguma maneira em nome de Portugal, lhe quero dizer quanto Portugal lhe deve”.

“Foi a última vez que vi a Amália cantar em condições, de uma forma que só ela cantava”, comenta o fadista João Braga, que estava na audiência e tinha combinado cear com a artista no Gambrinus. Ainda foi ao camarim dar-lhe um beijinho e seguiu para o restaurante, onde aguardaram Amália e o marido, César Seabra, além de Rui Valentim de Carvalho, David Mourão-Ferreira e Maluda. Entre lagostins, crepes Suzette, chás e irish coffees, a noite seguiu inspirada. O concerto correra “muito bem” e Amália “estava bem disposta, radiante”.

João Braga começou ainda novo a frequentar a casa de Amália e a ouvir as histórias de viagens e concertos. Após escutar o tema “Povo que Lavas no Rio”, despertou para o fado e foi de mão dada com a lenda que estreou, no Teatro São Luiz, a canção “Amália”, com letra de Manuel Alegre (escrita a caminho do bloco operatório) e guitarra de José Fontes Rocha. Por sua vez, a amiga costumava chegar às sardinhadas na casa de João pelas 16h. Passavam, então, para a mesa e servia-se um fartote de “fantásticas” sardinhas de Peniche em fatias de pão saloio, mais a salada. Esses almoços podiam findar “às 5h00 ou 6h00 da manhã”.

Nasceu uma adega de fadistas

O crescimento de Amália como artista acompanha a evolução das casas de fado em Lisboa. O Café Luso, onde atuou muitas vezes – um concerto de 1955 seria editado na década de 70 -, foi a primeira a abrir no Bairro Alto. Seguiu-se outra casa emblemática, fundada em 1937, e a que Amália se ligou para sempre. Armando Machado, que tocava viola e compôs dezenas de fados, e a mulher, Maria de Lurdes Machado, fadista, compraram a tasquinha Barrete Verde e aí abriram a Adega Machado. O Bairro Alto era “uma aldeia onde todos se conheciam, se ajudavam e onde havia muita prostituição”, refere Filipe Machado, um dos filhos, apoiando-se nos relatos de Maria de Lurdes. Além Filipe, o casal teve mais quatro filhos: Armando José Machado, António Tomaz Machado (o Tricas), Carlos Manuel Machado e Maria Rita Machado.

A Adega Machado (Rua do Norte, 91, Lisboa, Tel. 213422282) começa a vender copos de vinho, carapauzinhos, iscas, miúdos de frango e pastéis de bacalhau. Amplia-se para uma segunda sala, mas uma obra posterior de Diamantino Tojal transformou-a numa “grande adega”, apenas com um espaço generoso. A icónica fachada de azulejos amarelos, pintados por Thomaz de Mello (Tom), é uma ode à portugalidade e nos interiores viam-se arcos, tijolo, candeeiros antigos e azulejos. As paredes enchiam-se de pinturas e fotografias de clientes e artistas, aproveitando o laboratório de fotografia “acoplado” à adega, a primeira casa de fados com espetáculos diários, de início ao almoço e jantar (à tarde não fechava). Armando e Maria de Lurdes asseguram os shows até virem outros fadistas, como Fernando Maurício ou Maria da Fé, que depois abriu a sua casa. As três gerações de Marceneiros cantaram ali: ti Alfredo Marceneiro, Alfredo Duarte e Vítor Duarte, este amadoramente. “O Alfredo Marceneiro sentava-se numa mesinha ao pé do controle, onde tiravam as contas, e às vezes pedia um bocadinho de arroz de tomate e um tomatinho de salada. O Chico perguntava se não queria mais nada e ele dizia que não. Depois, metia a mão no bolso do casaco, tirava um embrulho com uns carapauzinhos fritos e punha-os no prato. Era uma figura muito engraçada”, comenta Filipe.

As noites eram longas e os dias de Maria de Lurdes começavam cedo. Ia com a cozinheira Maria José – abriria a Severa – à província buscar produtos para o almoço. Bifes à portuguesa, Lulas recheadas, Frango na púcara com batatinhas e cebolinhas, o Bacalhau à Machado, Caril de frango ou de gambas, a Mousse de chocolate, o Pudim à Machado e a boa garrafeira fidelizavam clientes. Sensivelmente a meio dos espetáculos faziam-se marchas com arquinhos e balões, como nos Santos Populares. “As artistas e empregadas de mesa iam buscar clientes às mesas, davam uma voltinha na sala e tiravam fotos, que se vendiam”, recorda Maria Rita Machado. “A minha sogra estava à frente do tempo. Tudo o que resolvia fazer na casa dela, as outras copiavam. A mesa levava toalha branca e toalhete branco por cima. No fim do jantar, o empregado tirava tudo e punha uns lenços de Viana. E as outras casas começaram a fazer isso...”, exemplifica Rosa Maria Machado, mulher de Filipe. Maria de Lurdes trazia objetos das viagens e a comida servia em peças de barro feitas na Olaria do Desterro, de onde saíam ainda os mini fogareiros com assadores de castanhas postos nas mesas. A anfitriã “adorava” ensaiar o Carnaval, mandava fazer “Santo Antónios” personalizados para os clientes e escondia “machadinhos” em ouro nos bolos-reis.

Amália, os beijinhos e os autógrafos

Ramalho e Manuela Eanes, Carlos Coelho, Raul Solnado, Beatriz Costa, Maria José Valério, Ivon Curi, Ramos Horta e Juscelino Kubitschek frequentaram a Adega Machado. Cavaco Silva também, e há fotos em que aparece em espetáculos de Amália Rodrigues. A figura maior do fado português tinha uma relação muito próxima com esta adega do Bairro Alto. “Devia ter 18 ou 19 anos quando pediu à minha mãe para ficar lá em casa, porque se tinha zangado com a família por causa de um namorado. Foi durante pouco tempo, até fazerem as pazes”, revela Filipe Machado. Era amiga de Maria de Lurdes e da família Machado, vinha “muito” à adega com amigos e “trazia toda aquela gente que andava à volta dela”. A dada altura, Amália torna-se madrinha de Maria Rita Machado e de António Tomás Machado. O padrinho era Thomaz de Mello. “Tenho muito orgulho porque a minha madrinha era uma pessoa espetacular. Uma mulher excecional, muito educada, muito simples... Falava inglês, francês, italiano, era super culta. Falou-se muita mentira dela”, emociona-se Maria Rita. “Uma vez ela veio cá almoçar e disse assim: ó Maria de Lurdes, eu queria muito ir ali ao David & David, na Rua Garret, ver uns tecidos. Em geral, os vestidos dela eram feitos por uma modista e ela escolhia-os, mas naquele dia apeteceu-lhe ir à Baixa. E lá fomos, ela com os seus óculos escuros e a minha mãe também. Bem... parámos 50 vezes! Ai a Amália Rodrigues, a Amália Rodrigues, deixe-me dar-lhe um beijinho! E ela dava. A minha mãe dizia assim: ó comadre ponha assim a cabeça para baixo... E a Amália respondia - Não, eu gosto de ser reconhecida, deixe estar”, recorda a afilhada. Quando vinha jantar à Adega Machado também acontecia. Uma senhora interpelou-a: “Ó dona Amália, veja lá que eu trago na carteira uma fotografia sua”. É como se fosse “a Nossa Senhora de Fátima”, ilustra Maria Rita. O jantar podia esperar, Amália arranjou tempo para o autógrafo: “Não, primeiro estão as pessoas, foram elas que me fizeram ser quem sou hoje”, lembra-se a afilhada. Filipe Machado diz que a fadista tinha um “grande coração”. No fim das atuações, sentava-se a uma mesa “e recebia e falava com toda a gente e assinava o que as pessoas pediam”.

Em palco, em casa e rumo ao ferry-boat

Amália tanto podia aparecer em almoços da família, como vir almoçar com amigos e sair de madrugada. Mal os vizinhos a viam entrar, abeiravam-se das janelas e da porta para ver se ela ia cantar o fado. Se isso acontecesse, Maria de Lurdes mandava abrir as janelas para o povo ouvir. Realizou, também, vários espetáculos na Adega Machado como artista paga, durante os quais não havia serviço. Fazia-se um menu do evento, que ela podia assinar, e chegaram a cair reservas de Angola, África do Sul, Estados Unidos e do chefe da Casa Real do rei Humberto II. Um dos concertos foi adiado uma semana para Cavaco Silva poder assistir. Quando Amália saía do camarim e atravessava a sala, as pessoas “ficavam arrepiadas”. “Roçava o vestido e a pessoa ficava... A Amália passou por mim... Aqui estavam muito perto dela, quase lhe podiam tocar e ela tinha uma aura... Houve, há, e haverá fadistas ótimas, mas ela entrava e era outra coisa”, descreve Filipe. Maria Rita concorda, e acrescenta que, apesar da melancolia, a madrinha gostava muito de alegria. “Era uma contadora de anedotas fabulosa”, nota o irmão. Apesar de ter de “estar sempre a puxar pelo sentido de humor para a pôr bem disposta”, João Braga diz que, quando a diva se animava, “ninguém a aguentava”, o que era sinal de vitalidade.

Por vezes, a fadista ligava a Maria de Lurdes convidando os afilhados para um serão em casa. “Levávamos uns cestinhos com pastéis de bacalhau, carapauzinhos que ela adorava, broa e chouriço assado. Encontrei-me lá com a Maluda e muitos amalianos. Por mais do que uma vez, o serão terminou no quarto dela. Ficávamos até... olhe, até ela adormecer. Uma vez lembro-me que eram umas 6h00 ou 7h00 quando saí de lá. Ela tinha de estar sempre acompanhada, tinha essa necessidade”, conta Maria Rita. Uma vez, foi com os padrinhos a Monção e Amália comprou-lhe uma boneca. Rita esqueceu-se dela e voltaram à loja. Filipe relata outro episódio, contado pela mãe: “Um dia, os meus pais convidam a Amália para ir à casa do Portinho da Arrábida. A passagem do Tejo, na altura, era por ferry-boat e às vezes havia filas de carros do Campo das Cebolas ao Cais do Sodré. A minha mãe guiava e a Amália estava sentada atrás, com um lenço na cabeça e óculos escuros. Alguém passa e reconhece-a - Amália, é a Amália! Daí a pouco, teve de ir a polícia de trânsito meter o carro no ferry-boat que aquilo era uma multidão que ninguém se entendia”.

A nova Adega Machado

A pouco e pouco, os filhos de Armando e Maria foram ajudando nas lides do restaurante, até ficarem Filipe e Maria Rita. O espaço acabou por fechar e, em 2009, é alugado e intervencionado pelo grupo Fado & Food, que também gere o Café Luso, o Clube de Fado e o Timpanas. “A mudança deixou-nos muito tristes”, lamenta Maria Rita. É que, com exceção da fachada e do vasto espólio fotográfico nas paredes, tudo se alterou. Perdeu-se a rusticidade e o restaurante apresenta, agora, uma linha moderna. O diretor geral do grupo Fado & Food, Nuno Fernandes, assumiu funções já depois da obra ser feita e entende as críticas, mas pergunta: “é melhor ficar uma casa completamente abandonada, fechar e desaparecer ou alguém pegar nela e fazer algo que mantém a sua história, não mantendo a aparência física, é verdade, mas ganhando condições e a flexibilidade como não existe noutra casa de fado em Lisboa?”. Se a decisão tivesse sido dele, “se calhar não seria tão radical” ao nível das paredes. “Percebo perfeitamente o que a família sente, mas ver vida nisto também vale muito. A Adega Machado estava em declínio e não existiria se não fosse isto. Estamos longe da perfeição, mas tentamos o mais possível manter o que é a Adega Machado”, defende.

Através de um investimento “gigante”, recuperou-se a sala principal, onde se canta o fado. Escavou-se outra zona, expondo mais espólio, criou-se uma sala mais íntima para eventos privados (todos os dias, às 17h, há sessões em que se explica o fado) com um bar, melhorou-se a zona de produção e camarins, e abriu-se um terraço para cocktails, jantares e eventos. A Adega funciona 364 dias por ano (exceto noite de Natal). Fechou na pandemia e a reabertura da Adega Machado está prevista para março de 2023, com horário das 19h30 à 01h00. Serve-se um menu de degustação com cinco pratos por €40 (sem vinhos) e alguns já apresentados foram Escabeche de aves, Bacalhau e grão, Corvina com amêijoas e Jardineira.

O elenco inclui elementos fixos, contratados, e alguns convidados. O fadista Marco Rodrigues já atuava no Café Luso e o convite para fazer a gestão artística de um espaço “que era quase a segunda casa da Amália”, deixou-o muito feliz. Poder construir um elenco do zero, reavivando uma casa onde Amália estava muito presente, “é um desafio ainda maior”. “Gosto muito de estar aqui a cantar. Esta casa tem características que a tornam especial, intimista e fazem com que as pessoas consigam sentir a história. Quando a luz diminui e fica a penumbra e os quadros, a seriedade com que o fado é apresentado pode recriar um bocadinho do que existia. A forma como o turista sai daqui, muitas vezes cilindrado, quase sem perceber as palavras que cantamos, deixa-me muito orgulhoso e faz-me sentir que tudo isto vale a pena”, comenta.

Para Marco Rodrigues, que também integra o elenco de “Amar Amália”, o vulto que imortalizou o “Barco Negro” e “Gaivota” tinha características “que fizeram com que, no tempo em que viveu, fosse a maior artista portuguesa de sempre”. Porquê? “Porque era mesmo artista, ao contrário de outras grandes fadistas e vozes que havia nas casas de fado. A Amália era artista quando era entrevistada, quando cantava, quando ia para os camarins e quando saía de casa para ir às compras. Era artista.”, realça Marco Rodrigues, lembrando ainda que Amália foi criticada por “não cantar poetas populares e cantar Luís de Camões ou Fernando Pessoa”, e até por jornalistas, sobre suas opções: “tem toda a razão, isto não é fado, é Amália”, atirou uma vez. “É a prova de que ela era muito mais do que aquela capacidade incrível que tinha, aquele timbre capaz de fazer tudo e mais alguma coisa. Tinha uma parte de inteligência e sensibilidade que quase nenhuma naquela altura tinha. Se tivéssemos de, entre todas, definir quem podia ser A artista deste país, era a Amália”, sentencia Marco Rodrigues.

Amália Rodrigues faleceu em casa, a 6 de outubro de 1999, aos 79 anos. Deixou de herança uma voz ímpar, imortalizando poemas como o de “Estranha Forma de Vida”, que, garante João Braga, “arrepia qualquer insensível” e é “uma coisa do outro mundo, do outro mundo...”

