1988: o amor proibido que fez nascer um restaurante abençoado em Fátima

Aos 13 anos, Maria Alice Marto viu pela primeira vez o rosto do futuro marido. De início, não gostou muito de José Gomes dos Reis, que era mais velho. Simpatizava mais com o irmão, que tinha morado na mesma casa arrendada pelo pai de Alice, António Marto. Até que um dia, na volta da apanha da azeitona, cativa-se pelo humor do novo inquilino. Quando chegaram a casa, o pai apercebeu-se do interesse e, sentindo que a ligação entre os dois podia perigar os planos de noivado que tinha para a filha, deu-lhe uma sova e nunca mais pôde ver José à frente. Cumpridos 87 anos, o olhar verde cristalino de Alice recorda a história desse amor proibido e da sua vida, que se confundem com a do próprio restaurante Tia Alice, local de devoção gastronómica em Fátima.

Na ânsia de separar o casal, António coloca a filha em casa de uns amigos, em Lisboa. Para todos os efeitos, ela tinha ido para a Madeira. Certa vez, tocam à campainha... Alice abre a porta e um miúdo entrega-lhe uma carta de José. Espreita, então, da varandinha e emociona-se ao vislumbrar o pretendente, ao fundo. Com 14 anos, o destino seguinte foi o Colégio Andaluz, em Santarém. Aí fica sete anos sem ver o amado que consegue descobrir de novo o paradeiro de Alice, mas acaba por partir para Moçambique, mantendo a comunicação. Quando Alice saiu do colégio de freiras, aos 21 anos, tratou do enxoval e casou-se por procuração. O pai não a deixou ficar em casa e “nunca perdoou” o casamento. “Havia outros que queriam, mas eu não gostava de mais ninguém, era só dele”, justifica Alice Marto.

Percorra a fotogaleria do restaurante Tia Alice:

A protagonista desta história de contornos literários partiu para Lisboa e sozinha, sem “medo nenhum”, embarcou para uma viagem de 23 dias rumo a Moçambique. A bordo, enjoa e, quando se debruça para vomitar, ainda lhe cai um vestido novo à água. Durante a viagem, resiste aos avanços de outros rapazes – para gáudio de José, que à distância controlava o percurso – e sobressalta-se com um telefonema, mas era apenas José a dizer que estava à sua espera. O desembarque foi indescritível. “Eu... estava feliz”, confessa, com brilho no olhar e a voz a fugir. Viveu em Moçambique cerca de 17 anos e aí criou quase todos os filhos. José gostava de receber gente em casa e a esposa era “muito zelosa”, queria que tudo saísse bem e que os convidados gostassem do que preparava. Alice não sabia quase nada de cozinha, mas levou um livrinho de receitas, trazido do Colégio. Com força de vontade, aprendeu e descobriu os segredos do fogão. “Já tinha esse jeito e tudo lhe saía bem, o talento é inato”, confirmam os filhos – são seis e todos a ajudaram a erguer e a manter o restaurante, até hoje.

Novo restaurante em Fátima

Alice e os filhos voltaram para Portugal em 1973, de férias. Tinham de vir um ano antes, porque os anos letivos não coincidiam, e matriculou-os nos colégios. Passam cá o 25 de Abril de 1974 e o marido, ainda em África, pensou que podia trazer os pertences lá de casa, mas o cenário mudara. Apontaram-lhe uma arma, junto ao rio, mas foi poupado porque o nome não constava na lista que chegou aos militares. Veio também de férias e ainda voltou a África mais três anos, ao contrário do resto da família. Apesar da posição e decisões do pai, Alice cuidou de António até este falecer, quase aos 91 anos. De herança ficou com a casa onde nasceu e onde continuou a receber muitos familiares. Os sobrinhos elogiavam-lhe os cozinhados e incentivam-na a fazer um negócio: “Ai tão bom tia Alice, tão bom tia Alice, tão bom tia Alice... Ó tia Alice, tem tanto espaço, por que é que não faz um restaurante? Cozinha como ninguém!”. A tia nem queria ouvir falar dessas 'preces', mas acabou por ouvir também os filhos. “Eu dizia-lhe: Mamã, faz só o que sabe fazer, não vai inventar nada. É o que faz quando recebe alguém. Íamos fazer um menu muito curtinho, com três pratos de peixe e três de carne. Seria uma casinha modesta, um conceito muito familiar”, refere Maria Lúcia Marto.

A 21 de outubro de 1988, Maria Alice Marto abriu o restaurante Tia Alice. Era um recomeço, aos 53 anos e com poucas posses. Começou com “muita timidez”, preocupada com a opinião do cliente, “mas à sala é que não queria ir, nem hoje (risos)!”. A elegância simples do espaço assentava em elementos naturais: as paredes em pedra, o chão em madeira, toalhas e guardanapos de linho. Nos detalhes, como flores bordadas em ponto cruz ou os balões de café na mesa para o cliente o preparar, estava a autenticidade. O empréstimo feito exigia contenção nos gastos e criatividade para criar um ambiente sem luxos, mas com algum requinte. Os pés em ferro das primeiras mesas, por exemplo, vieram do ferro velho e eram de um escritório, e os tampos fizeram-se à medida, em madeira prensada, sendo forrados para amortecer os objetos e disfarçados com as toalhas. As cadeiras iniciais compraram-se em segunda mão e eram todas diferentes, com coxins para dar conforto. No fundo, “o esqueleto era muito pobre, mas tentava-se enriquecer no detalhe”. Foram melhorando os materiais e equipamentos à medida das possibilidades.

A localização, ao lado do cemitério e numa estrada pouco movimentada, não era a melhor. E os locais desconfiavam: “Um restaurante? Mas ela nunca foi cozinheira, não sabe nada...”, ouvia-se dizer. Alice não esmorece, prossegue com a sua cozinha tradicional, depurando-a e valorizando a essência dos sabores. O apelido da cozinheira revela a ligação familiar entre a sua ascendência e a de Francisco e Jacinta Marto, dois dos três Pastorinhos de Fátima. Alice “sempre foi muito, muito, muito de oração”, buscando nela força e transmitindo esses valores à família. Já a trabalhar em Portugal, levantava-se às 6h00, amassava o pão e caminhava uma hora até um convento de Irmãs onde assistia, por vezes, a uma celebração. Era o “tempo da massa fermentar”. Depois, voltava para tender o pão. Tinha também o costume de ir à missa com o marido e, por vezes, ainda arranjava tempo de ir matar e arranjar patos ou galinhas, para estarem “fresquinhos”, à espera do arroz de pato e da canja de galinha. Avessa a máquinas de descascar batatas e minuciosa no corte dos legumes, sempre deu muita importância aos caldos caseiros, “era o que dava sabor” à comida. Um dos filhos, António Marto, hoje também envolvido nos cozinhados, a par das irmãs Lúcia e Odete - Nuno Marto trata dos vinhos e da gestão e Filipa Marto recebe os clientes -, continua a confiar na sensibilidade da mãe para acertar os temperos. Todos os dias Alice passa na cozinha.

O quarto segredo de Fátima

No começo, e apesar do empenho, não criaram grandes expectativas. Os clientes não abundavam. “Diziam que a sala estava muito vazia, que não havia nada para olhar. Como não havia TV, as pessoas acabavam por ter uma refeição mais íntima e concentravam-se mais na comida. Trabalhávamos a cozinha para que fosse muito boa”, comenta-se na casa. Estava o restaurante aberto há um ano quando recebe duas visitas seguidas do crítico gastronómico do Expresso, José Quitério. “Ele chamou-lhe o quarto segredo de Fátima e fez uma reportagem por causa do conceito novo, que não tinha a ver com nada do que existia na zona. O David Lopes Ramos também gostou e publicou no Público. O José Quitério tinha muito impacto entre as pessoas que gostavam de descobrir restaurantes. Aquilo sai num sábado e não estávamos preparados para a escada cheia, no domingo. A partir daí, foi uma loucura, um boom, a escada estava sempre cheia e a casa nunca mais teve sossego. Foi o José Quitério que fez esta casa”, garante Lúcia.

filipe pombo

Pratos de conforto e distinções

O restaurante esteve quatro anos sem menu. Apresentava diretamente ao cliente o que havia no dia. Aqui, os comensais procuram sabores de memória, de confeção paciente, rigorosa. O pão coze-se todos os dias em forno a lenha, barra-se com manteigas e pode acompanhar a Morcela de arroz assada (€8,50), típica da região. Os Pastéis de bacalhau são caseiros, o Queijo de ovelha amanteigado Serra da Estrela (€7,50) vem de um produtor exclusivo, e, nas entradas, há ainda o Presunto Ibérico Bolota Maldonado (€18) e o Lombo Pata Negra Maldonado (€12). Como pratos principais, destaque para o Bacalhau gratinado (desde €38), indicado para duas pessoas, que leva batata mal frita, cebola, bacalhau e molho Bechamel, podendo adicionar camarão. Prove a Açorda de bacalhau ou de camarão (€19), feitas individualmente: “Não há nenhum prato que se faça uma porção e dessa porção se tirem doses, todos são feitos no momento e com tempo”.

Considere ainda o Arroz de robalo e tamboril (€52), o Arroz de pato no campo (€38), ambos preparados para duas pessoas, e a Vitela assada (€19,50) no calor do forno a lenha onde se coze o pão. Alice aprendeu a receita da Chanfana em forno a lenha (€19,50) com uma pessoa de Mortágua, e deu-lhe um toque pessoal. A preparação demora três dias, passando pela limpeza das cabras, o tempero individual e delicado de cada peça, o acondicionamento das caçoilas em camadas de carne e temperos, e uma cozedura lenta em forno de lenha com vinho tinto, durante sete horas. E “não dura muito tempo...”, graceja a tia Alice. Nas sobremesas, desde o primeiro dia que se serve o Gelado de natas, chocolate quente e amêndoa torrada (€7,50). Em alternativa, tem o Bolo mousse de chocolate com gelado e o Bolo do convento (€7,50).

As estrelas e os prémios

A dada altura, a mestria da Tia Alice chama a atenção dos inspetores do Guia Michelin, que distinguiram o restaurante com uma Estrela Michelin em 1993, mantendo-a por três anos. O menu reduzido e o facto de não ser muito elaborado ou arrojado terão influenciado a perda da estrela: “Deixámos de estar na moda...”. A vocação do restaurante era outra, a cozinha tradicional. “Não vamos inventar, é o sabemos fazer. Vamos tentar fazer o melhor possível e que a comida seja muito saborosa e tenha autenticidade, isso é o nosso foco”, aponta a família. Outros prémios se têm somado, como o Garfo de Ouro do guia Boa Cama Boa Mesa e a distinção “Mesa com Mérito”, em 2020. Mais recentemente, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cliente de longa data deste restaurante, condecorou a Tia Alice com o grau de Oficial da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial, um reconhecimento que a deixou “muito feliz”. “No discurso, o presidente mencionou a resiliência da minha mãe, o facto de nunca ter baixado os braços depois de vir de Moçambique, em 1973. Deu significado ao facto de uma pessoa, tendo vindo sem nada, continuar a criar os filhos e ter recomeçado de novo, abrindo um restaurante aos 53 anos”, comentou o filho, António. “O Sr. Presidente é bastante atencioso, adora a minha mãe e já é quase da família”, acrescenta a irmã Fátima Clemente.

tiago miranda

De Júlio Pomar a Tolentino de Mendonça

Da casa era também Mário Soares, que vinha muitas vezes e aqui festejava os aniversários. Por norma, passava pelas salas e cumprimentava as pessoas, mas um dia entrou e, como recorda António, “assim que viu o general Ramalho Eanes, deu meia volta e foi para a outra sala, sem cumprimentos”. Muitos visitantes passam na cozinha para cumprimentar a anfitriã. José Sócrates veio quando era primeiro ministro, Cavaco Silva também apareceu e António Costa várias vezes, antes de ser primeiro-ministro, além de muitos ministros e presidentes de outros países: das Filipinas a São Tomé e Príncipe e ao presidente cessante da Colômbia.

A primeira personalidade a assinar o livro de honra foi José Saramago. Imensas figuras do teatro, cinema e artes plásticas se sentaram nestas mesas. Júlio Pomar comeu chanfana e ofereceu à equipa o desenho de uma cabra, com uma humorado escrito - “As cabras é que nos salvam!”. Pedro Cabrita Reis também se distraiu a desenhar, tal como José de Guimarães, que em 2009 deu os “parabéns” à Tia Alice e lhe desenhou um ramo de flores. Os arquitetos Souto de Moura e Siza Vieira também saíram satisfeitos do Restaurante Tia Alice (Rua do Adro, 152, Fátima, Tel. 249 531 737), tal como personalidades ligadas à Igreja, até pela proximidade ao Santuário de Fátima. Numa das visitas de José Tolentino de Mendonça, depois de ser cardeal, parece que “ainda estava mais simpático”. “Já temperei a chanfana com o Tolentino ao pé de mim”, revela a cozinheira. Maria de Lourdes Modesto “gostava muito de vir” ao Tia Alice e apreciava as Migas com couve, feijão e broa. Convidou a anfitriã a apresentá-las na Feira de Gastronomia na FIL. Alice considerava-a uma referência e “lia livros de cozinha com quem lê um romance”.

Avillez, Chris de Burgh e Montserrat Caballé

Especial foi a visita de Chris de Burgh, que cantou o tema “Lady in Red” na cozinha do restaurante, escreveu uma dedicatória e autografou uma foto. “Gostei tanto de o ouvir...”, recorda Alice. O chef José Avillez considera o restaurante “um dos grandes templos da cozinha em Portugal”, lê-se no livro de honra, e muitos outros comensais já nele se saciaram, como Miguel Sousa Tavares, Fátima Campos Ferreira, o arquiteto Manuel Salgado, Victor Espadinha, Martinho da Vila, Simone de Oliveira, João de Deus Pinheiro, Maluda, Luís Represas, Maria Filomena Mónica e Helena Sacadura Cabral, que costuma dar “livros” a Alice.

Carlos do Carmo, que há 20 anos “devia uma visita” ao espaço, veio em 2008: “Depois do que aconteceu, vou tentar pagar os juros da minha dívida, que são grandes”, escreveu. A nível interno, faltaram Herman José e Amália Rodrigues, que “não entrou, porque o restaurante estava cheio”. No plano internacional, realce para Montserrat Caballé, Valentino e outro estilista, Domenico Dolce da dupla Dolce & Gabbana, que, ao que parece, gosta bastante de vir a Fátima. Rodeada pelo jardim florido do restaurante, a resiliente Alice Marto reapareceu graciosa, de sorriso terno e luminoso. É guardiã de saberes ancestrais, deliciosas criações e de uma vida cheia.

Para comemorar os 50 anos do Expresso e do Recheio, fazemos uma viagem no tempo para relembrar restaurantes que marcaram as últimas cinco décadas. Acompanhe, todas as semanas, no Boa Cama Boa Mesa.

