Robert De Niro vai abrir hotel de luxo em Lisboa

A informação é avançada pela cadeia hoteleira, detida pelo ator norte-ameriacano Robert De Niro, em parceria com o produtor Meir Teper e o chef Nobu Matsuhisa. Com 17 luxuosos hotéis espalhados por todo o mundo, esta é uma fase de expansão para o grupo hoteleiro, que tem prevista a duplicação do seu portefólio - vão abrir 16 novos hotéis - entre os quais o novo Nobu Hotel and Restaurant Lisbon .

Em pleno coração da cidade, a localização, “célebre pelas lojas de luxo e arquitetura do século XIX, oferece acesso direto às mais reputadas lojas locais, restaurantes cinco estrelas e marcos culturais da cidade”, pode ler-se no site dos hotéis Nobu. A Baixa da cidade, o moderno bairro do Chiado e o famoso Castelo de São Jorge ficam também a curta distância, tornando esta localização perfeita para partir à descoberta do melhor que a cidade tem para oferecer, acrescenta a informação até agora divulgada.

Esta não é a primeira vez que o ator norte-americano se encanta com Portugal. Além de ter sido um cliente fiel do restaurante Pap'Açôrda, em Lisboa, no ano de 2001, Robert De Niro esteve no Algarve na companhia do também ator James Gandolfini, e foram protagonistas de uma visita memorável à Adega Vila Lisa.