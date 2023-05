Saiba onde comer antes ou depois de ver as classificativas do Rally de Portugal

Prova rainha do automobilismo nacional, o Rally de Portugal vai estar na estrada entre 11 e 14 de maio. Considerado várias vezes o melhor rali do mundo, esta é quinta paragem das 13 que integram o calendário do “FIA World Rally Championship 2023”. Começa quinta-feira, dia 11, em Baltar, no concelho de Paredes, desce ao Centro de Portugal e volta a rumar a Norte, sempre com emoção e muito pó à mistura. No site do Vodafone Rally de Portugal pode encontrar todas as indicações de horários das classificativas e sobre os locais indicados para melhor ver carros e pilotos. À boleia do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, sugerimos-lhe os melhores restaurantes para acompanhar a prova, do princípio ao fim.

Dia 11 de abril Os motores começam a fazer-se ouvir, pelas 10h31, no circuito de Baltar, no concelho de Paredes, onde se realiza o “Shakedown” da prova. Com 4,55 km, é uma espécie de treino oficial e a última hipótese para pilotos e mecânicos testarem os últimos pormenores de afinação dos carros. Quando os automóveis regressarem ao parque fechado, na Exponor, sugere-se uma visita ao restaurante O Sapo (Lugar da Estrada, 23, Irivo. Tel. 255752326), onde “os “Ovos com broa” são um petisco emblemático desta casa, onde as refeições são honestas e acessíveis”. Em alternativa, em Louredo, pode apreciar os dotes de Teresa Ruão para os assados em forno a lenha, com destaque para o “Galo na caçoila”,. No restaurante Cozinha da Terra (Lugar da Herdade, 8, Louredo. Tel. 918756248) deve ainda considerar o “Bacalhau no pão”. Mais tarde, às 20h30, na Porta Férrea da Universidade de Coimbra, tem lugar a partida oficial para um parque fechado, antes de começar a prova pelas estradas nacionais. Saiba quais são os melhores restaurantes de Coimbra, para jantar, antes do início das etapas.

Dia 12 de abril A primeira “Special Stage”, começa à 9h05 com o Troço Lousã 1. Aqui, é obrigatória uma passagem pelo restaurante O Burgo (Nossa Senhora da Piedade, Lousã. Tel. 239991162) para provar o já famoso “Cozido do Talasnal na broa”, a “Galinha com tortulhos e castanhas”, o "Veado com tortulhos” e o “Javali com castanhas”. Recomenda-se marcação antecipada. Os carros depois fazem, às 10h05 a primeira passagem por Góis 1, dirigindo-se, a seguir para o Troço Arganil 1, às 11h05. Perto do acesso ao troço, a recomendação vai para o restaurante O Príncipe do Alva (Rua Desembargador Abel Pereira do Vale, Côja. Tel. 935203913) onde pode provar “Croquete serrano”, “Feijoada de chocos com gambas e chouriço”, ou “Chanfana”. Às 13h35, começa o Lousã 2, o Góis 2 é às 14h35 e o Arganil 2 tem partida marcada para as 15h35. Há ainda mais uma etapa, Mortágua, agendada para as 17h05. Para jantar, caso fique por esta zona, escolha o restaurante 3 Pipos (Rua de Santo Amaro, 966, Tonda. Tel. 232816851), com 30 anos de história e uma referência da cozinha tradicional. Pode optar pelas “Pataniscas de bacalhau” ou pelo “Bacalhau com broa”, em travessa de barro preto de Molelos. Quando forem 19h05, tem início a “Super Special Stage” ou “Super Especial”, em português, que este ano se realiza na Figueira da Foz. Nesta cidade, entre as várias opções, pode sentar-se à mesa do restaurante Caçarola 2 (Rua Bernardo Lopes, 85, Figueira da Foz.Tel. 233426930) para provar a “Massada de lagosta”, a “Mariscada especial” ou a “Caldeirada à pescador”, feita “à moda da Figueira”.

Dia 13 de abril Começam cedo a fazer-se ouvir os motores neste dia. Às 7h35 parte o primeiro piloto para a etapa Vieira do Minho 1. No restaurante Retiro da Cabreira (Rua do Imigrante, 102, Pinheiro. Tel. 253741210) encontra sempre a “Posta barrosã”. Segue-se Amarante 1, às 9h05, e aqui, a escolha recai na Casa Ventura (Rua do Castanheiro Redondo, 1248, Telões. Tel. 255482211). “Frango de cabidela”, “Cabrito de caldeirada”, “Pescada abafada com azeite”, “Bacalhau no forno” e “Vitela assada no forno” são pratos que se podem encontrar, confecionados com grande qualidade. A prova seguinte é Felgueiras 1, às 10h35, e aqui, a recomendação passa pelo restaurante Santa Quitéria (Rua de Santa Quitéria, Felgueiras. Tel. 255313712) onde “Cabrito assado”, “Vitela assada”, e “Bacalhau à Santa Quitéria” são aconselháveis. Durante a tarde, Vieira do Minho 2 corre-se às 15h05, Amarante 2, às 16h35, e Felgueiras 2, às 18h05. O dia termina com a “Super Special Stage” de Lousada, às 19h05.

Dia 14 de abril O último dia da prova conta com menos etapas, apenas 4, com Paredes a começar às 7h05, seguindo-se Fafe 1 às 8h35 e Cabeceiras de Basto às 9h35. Aproveite para conhecer o restaurante O Caneiro (EN 206, Lugar do Caneiro, Arco de Baúlhe. Tel. 962895277) e não perca as “Batatas da escola”, o “Arroz de polvo” e o “Cabrito assado no forno. A edição de 2023 do Rally de Portugal termina com a etapa Fafe 2, às 12h15. Os carros que terminarem deslocam-se depois para Matosinhos onde é sagrado o vencedor e se celebra o fim da prova.