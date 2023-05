Das tabernas à cozinha de autor, oito restaurantes para descobrir Coimbra à mesa

Do requinte da ementa do restaurante da Quinta das Lágrimas, passando pela modernidade dos novos espaços de restauração, ou pelas propostas japonesas de autor, a cidade de Coimbra tem uma variedade de opções que incluem ainda os clássicos pratos da região, para provar nas míticas tabernas, verdadeiros locais de culto de gerações de estudantes que pelas ruas da cidade passaram de traje académico. Com base na edição de 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa, conheça os melhores restaurantes da cidade de Coimbra.

Arcadas

Em ambiente palaciano, a sala acompanha o romantismo associado a esta quinta icónica, destacando-se a sala virada para o jardim. É com elegância que o restaurante Arcadas serve três menus de degustação, da autoria de Vítor Dias, com quatro, cinco ou sete momentos, onde é possível identificar diversas inspirações e produtos regionais, como o “Leitão, espumante, laranja”, que remete para a Bairrada, ou o “Dueto de borrego”. Termine com a famosa “Maçã do pecado”. Preço médio €65.

Quinta das Lágrimas, Rua António Augusto Gonçalves, Coimbra. Tel. 239802380

A Taberna

Uma referência na cidade desde 1982, ano em que abriu portas e viu passar João Paulo II rumo à missa campal. O restaurante A Taberna distingue-se pelo forno a lenha, seja de inverno ou de verão, sempre a dar calor à sala e a transportar os contagiantes aromas dos produtos acabados de assar. O “Lombo de atum braseado” é uma adição recente à ementa, mas os clássicos “Bacalhau assado” e “Cabrito”, bem como o “Polvo assado na brasa” e a “Chanfana”, estão sempre à disposição. Preço médio €30.

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 86, Coimbra. Tel. 239716265

Notes Bar & Kitchen

Ajustam a ementa às ofertas do mercado, mantendo alguns clássicos da casa. Somam-se as carnes maturadas, em câmara própria, e uma garrafeira invejável. Para satisfação do palato, no restaurante Notes Bar & Kitchen há “Croquetes de cogumelos selvagens & trufa”, “Enguia fumada”, “Bife tártaro” e “Gyosas de lagostim”, para começar. “Vazia de boi maturada” e “Peito de pato maturado” são de realçar nos principais, aos quais se juntam a “Lula grelhada e caril verde” e o inusitado “Wellington de pombo, enguia e foie gras”. Preço médio €35.

Rua Dr. Manuel Rodrigues, 17, Coimbra. Tel. 239151726

Cordel Maneirista

Todos os dias Paulo Queiroz percorre os mercados, mas também as matas mais próximas, para encontrar as mais aromáticas ervas do campo e os melhores produtos que sustentem a ementa de forte inspiração regional que apresenta com modernidade. Exemplos disso são o “Folhadinho de queijo Rabaçal”, o “Robalo em espumante da Bairrada com tomate fresco, puré e legumes”, o “Cabrito no forno com batata alourada e arroz de miúdos” ou a “Galinha tostada com arroz de carqueja”. O restaurante Cordel Maneirista apresenta uma secção na ementa completamente dedicada ao arroz Carolino do Baixo Mondego, servindo-o com “Robalo”, “Perdiz e castanhas”, “Polvo à moda de Coimbra” ou “Carqueja beirã”. O “Pudim das Clarissas de Coimbra”, sobremesa vencedora de um concurso internacional em 2021, é sempre a melhor forma de terminar. Preço médio €35.

Rua Carlos Alberto Pinto Abreu, 4, Coimbra. Tel. 910822721

O Açude

Assume-se, cada vez mais, como uma das principais referências gastronómicas da cidade, sempre com inovações. A última é o menu de degustação Nostalgia e Tradição, que apresenta “Feijoada de lula” nos snacks, ou “Terrina de caras de bacalhau, pimento assado, cebola pickle, azeitona e salsa” e “Canjinha de perdiz, shimeji e couve-flor” nas entradas. Luís Apóstolo, o chef por detrás deste menu do restaurante O Açude, propõe ainda “Caldeirada vanguardista de corvina” e “Cachaço de porco à alentejana”. Preço médio €30.

Avenida da Guarda Inglesa, 63, Coimbra. Tel. 239441638





Ma.Restaurante

Surpreendeu quando abriu, por ser um restaurante japonês completamente diferente dos demais. Aposta na diferença e na sustentabilidade, na maturação de peixes da costa portuguesa, aproveitando tudo, da cabeça à espinha. Ricardo Casqueiro, discípulo de Paulo Morais, é quem toma conta da cozinha. Luís Martins, com experiência internacional em restaurantes de referência, como o Dinner By Heston, é o responsável pelos vinhos. A grande novidade no Ma.Restaurante é a criação de um menu Omakase, servido apenas ao balcão, onde o cliente fica nas mãos do chef. “Ostra e espargos brancos fermentados”, “Blini de Toro no bichotan”, “Chawmushi de sapateira”, “Sashimi de lula dos Açores”, “Toro grelhado” e uma seleção de sushis são alguns dos pratos a provar. Preço médio €50.

Rua do Norte, 13, Coimbra. Tel. 919999651





Sete Restaurante

A nova esplanada fica ao lado da histórica Igreja de Santa Cruz. A ementa também ela conta estórias, mas da gastronomia regional. O “Ovo escalfado, ervilhas e chouriço de Arganil” é uma boa forma de começar a refeição no Sete Restaurante, seguindo depois para as “Sardinhas crocantes, o seu arroz com cebolinhas assadas” e o “Chambão de borrego em vinho tinto com puré de castanhas” ou a “Empada de leitão da Bairrada”. Termine com “O nosso pudim abade, molho de laranja e amêndoas salgadas”. Preço médio €30.

Rua Dr. Martins de Carvalho, 10, Coimbra. Tel. 239060065

Zé Manel dos Ossos

A história deste restaurante começa em 1959, como casa de pasto e de vinhos. Hoje, a decoração desconcerta com recados, pensamentos e dedicatórias dos clientes, feitos em bocados de toalhas de papel, penduradas pelos próprios, dando ao espaço um aspeto misto de caverna e clube secreto. Não é conforto nem serviço exemplar que os clientes procuram. Vai-se pela comida, feita com apuro e por mão treinadas. Os “Ossos" do espinhaço do porco cozidos são a especialidade da casa, mas na ementa constam os recomendáveis "Feijoada de javali”, “Arroz de feijão malandrinho com costeletinhas de porco” e “Polvo na brasa com molho especial”. E são muitos os que procuram o Zé Manel dos Ossos, escondido numa estreita ruela sem saída, mas sempre com fila à porta, uma vez que não se aceitam reservas. Termine com o “Vomitado”, uma sobremesa elaborada com doce de ovos. Preço médio €20. Beco do Forno, 12, Coimbra. Tel. 239823790