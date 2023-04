Em abril, passeios mil: conheça os melhores destinos para visitar este mês

Com as temperaturas amenas e os feriados a pedirem passeios e escapadinhas, em abril celebra-se a renovação da Páscoa e a Liberdade. Entre as tradições pascais, os roteiros pela Natureza e a gastronomia, da terra e do mar, estes são destinos perfeitos para visitar durante este mês.

Isac Proença Pinto

Caminhos sagrados no Bussaco

Abril é sinónimo de renovação e de Páscoa. Com várias festividades a marcar o calendário do mês, o destaque maior vai para a sempre concorrida Semana Santa de Braga, que acontece até dia 9 de abril. Mas no centro do país, a renovada Via Sacra do Bussaco pode ser visitada durante todo o ano. Com uma extensão de cerca de três quilómetros, a Via Sacra do Bussaco é composta por vinte passos, correspondendo distintamente aos passos da Prisão e aos passos da Paixão de Cristo, sendo "a única réplica real da existente em Jerusalém". Aproveite a viagem para visitar a mostra alusiva à Última Seia, patente até dia 9 de maio. Até ao verão, além do roteiro sempre convidativo pela Mata Nacional do Bussaco, há diversas atividades programadas para o mês de abril que prometem animar o passeio. Tome nota: Os "Sábados no Bussaco" propõem "Terapias de Floresta", com relaxamento, a meditação e a aproximação à natureza. O próximo é já dia 15 de abril. Domingo é dia de oficinas pedagógicas para levar os mais pequenos. Acontece dia 23 de abril.

Vila Real: uma porta para o Douro

A cidade transmontana é uma ode à Natureza exuberante do Douro e uma porta para descobrir esta paisagem Património Mundial da UNESCO que, este em 2023, é também Cidade Europeia do Vinho. É aqui que se instala, na última quinzena de abril, a exposição itinerante dedicada aos 50 anos do Expresso que pode visitar antes ou depois de um passeio pelo centro da cidade. Antes de partir para os socalcos vinhateiros, conheça a arte, os exuberantes jardins e os vinhos que dão renovada dinâmica à Casa de Mateus, um símbolo da cidade e da região que pode visitar dentro e fora de portas, descobrindo a história da família e do Palácio de Mateus. Aprecie a rica gastronomia local à mesa de dois emblemas gastronómicas da cidade: a Chaxoila Casa de Pasto, onde brilham pratos como o “Joelho da porca” e as “Tripas aos molhos” e o Cais da Villa. Instalado na antiga estação de comboios da cidade oferece uma cozinha local cuidada servida na companhia de uma ampla garrafeira regional.

Grândola, vila vermelha

Terra da fraternidade e da Liberdade, Grândola é destino de eleição para celebrar a rervolução dos Cravos. Conheça a vila imortalizada na história de Portugal num passeio pelo coração de Grândola antes de se render aos sabores e tradições regionais no restaurante A Talha de Azeite, templo da cozinha local. “Pezinhos de coentrada”, “Açorda de alho”, “Ensopado de Borrego” e “Migas de Espargos com carne de alguidar” são alguns dos favoritos, para apreciar rodeado de talhas de azeite gigantes, pintadas de vermelho. Cor de sangue é também o novo hotel do designer Christian Loubotain em Melides. Parta rumo ao mar para encontrar praias ainda desertas e a “casa vermelha” do famoso criador de sapatos, inaugurada a 1 de abril. Com apenas “treze quartos únicos e singulares, diferentes, em tonalidades, texturas e estilo, mas todos partilhando a natureza íntima, quente e vibrante que caracteriza o vermelho”.

Ir aos “cricos” na Ria de Aveiro

Se não sabe o que são “cricos”, abril é o mês certo para descobrir e provar. Em ílhavo, entre os dias 6 e 30 de abril, os cricos – nome dado localmente ao berbigão – é servido juntamente com outros bivalves da Ria de Aveiro durante o “Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico de Produtos da Ria”, a decorrer em diversos restaurantes locais que oferecem um menu especial com estes produtos como ingrediente principal. Além do crico, ou berbigão, as estrelas do evento são o mexilhão, a navalha (ou longueirão), a amêijoa, o choco, e a ostra. O “Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico de Produtos da Ria” é realizado com o apoio da APARA - Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro.

Prolongue o passeio pelo Museu da Vista Alegre, símbolo local e nacional onde pode conhecer toda a história da emblemática marca e adquirir produtos da Vista Alegre e da Bordalo Pinheiro. Embrenhe-se no espírito local também no Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel onde encontra apartamentos, suítes e estúdios num total de 162 alojamentos (desde €135), alguns deles instalados nas antigas moradias dos trabalhadores da Fábrica, que construiu à sua volta uma verdadeira aldeia.

Encantos equestres em Alter do Chão

Os cavalos são a grande estrela da Feira de São Marcos que acontece entre 21 e 25 de abril no centro da vila de Alter do Chão. Além do tradicional leilão da Coudelaria de Alter conte com mostra de artesanato e produtos regionais além de diversos concertos. A Feira de São Marcos é uma organização conjunta entre o Município de Alter do Chão, a Coudelaria Alter Real e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão. Se o encanta o universo equestre, prolongue a aventura instalando-se no Vila Galé Collection Alter do Chão. Trata-se de um hotel equestre integrado na coudelaria e que ocupa uma antiga casa de campo, de traça rústica e tipicamente alentejana. Além do contacto com os cavalos, pode fazer provas de vinhos e azeites, antes de relaxar num dos 77 quartos e suítes.

Jazz em Portalegre

Com concertos a decorrerem em três espaços distintos da cidade – Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre, Centro de Congressos da Câmara e Museu das Tapeçarias de Portalegre, a cidade acolhe uma programação “bastante equilibrada” entre os dias 27 e 29 de abril. O Portalegre Jazzfest - Festival Internacional de Jazz arranca na quinta-feira, 27 de abril, no auditório do Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino, com um concerto de Margaux Oswald, pianista de origem franco-filipina, a residir atualmente em Copenhaga, na Dinamarca. O espetáculo, agendado para as 18h30, tem entrada livre. A 18.ª edição do Portalegre Jazzfest encerra o sábado, dia 29 de abril, no CAEP, com um concerto do projeto João Lencastre's Communion e, depois, a atuação de Julien Desprez Abacaxi, com a sua "mescla" de rock, jazz e blues. O certame engloba ainda provas de vinhos e de produtos regionais, assim como a feira do disco e do livro, em colaboração com a editora Clean Feed. O bilhetes, entre €7 e os €20, podem ser adquiridos localmente. Conheça toda a programação completa do Portalegre Jazzfest.

Desafios, azeites e gastronomia na Ovibeja

No fim do mês é tempo de regressar ao Alentejo. Provas hípicas, concurso de azeites extra-virgens e gastronomia regional são momentos marcantes da Ovibeja que decorre na cidade alentejana entre os dias 27 de abril a 1 de maio. Com natural foco na agriculktura, este ano o tema central do evento, que reúne mais de mil expositores, animação, concertos, workshops e seminários, gastronomia e atividades relacionadas com as boas práticas agrícolas, é “Comunicar, Um Grande Desafio para a Agricultura”. Conheça todo o programa no site da Ovibeja. Oportunidade para conhecer ou regressar a um dos melhores hotéis do país, distinguido com Chave de Platina pelo Guia Boa Cama Boa Mesa em 2023: a Herdade da Malhadinha Nova. A propriedade com mais de 450 hectares é um convite a estar em comunhão com a Natureza, ao bem-estar e à tranquilidade alentejana, seja no exterior, no Spa, em piqueniques nas vinhas ou passeios pela propriedade ou no conforto dos quartos e suítes, alguns com piscina privada (desde €400).