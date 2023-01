Região do Douro eleita Cidade Europeia do Vinho: 14 hotéis imperdíveis para celebrar a beleza da paisagem

"All Aroud Wine, All Around Douro” é o lema que vai promover a região ao longo do ano, no âmbito das iniciativas associadas ao estatuto de Cidade Europeia do Vinho 2023. Já considerada “um dos maiores desafios coletivos que o Douro já assumiu em toda a sua História, materializando o desejo e o pulsar de toda uma região”, a candidatura vencedora foi promovida pela Comunidade Intermunicipal do Douro, que junta os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real. “O Douro Património da Humanidade será, assim, uma referência europeia no vinho, na vinha, na cultura e na celebração harmoniosa da natureza e obra secular realizada por gerações de durienses”, exaltou José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara de Peso da Régua. A Cidade Europeia do Vinho é um concurso anual rotativo lançado pela RECEVIN, que pretende a promoção turística e a divulgação das regiões europeias produtoras de vinho.

Ainda não é conhecido o programa desta iniciativa, mas para ajudar na viagem conheça 14 hotéis do Alto Douro Vinhateiro, com vista para rio:

Vintage House Hotel (Alijó)

Elegante, clássico e envolvente como um bom Vinho do Porto, o Vintage House Hotel é uma ode ao coração do Douro, onde se instala. É ponto de partida perfeito para a descoberta da região, de barco, com entrada própria, a pé ou de comboio – a estação de Pinhão fica mesmo ao lado. Dentro de portas, aprecie os detalhes requintados, a vista abrangente oferecida pelas varandas de boa parte dos 47 quartos e suítes (desde €135), desfrute do acolhedor bar, à lareira no tempo frio, e dos espaços exteriores cuidados, entre a piscina, o terraço e os jardins.

Rua António Manuel Saraiva, Pinhão. Tel. 254730230

Vila Galé Douro Vineyards (Armamar)

A vista é excecional a partir do topo de uma encosta, com o rio Douro a passar em baixo. Fica na antiga Quinta do Val Moreira, já referida no mapa do barão de Forrester, traçado no século XIX, e ainda hoje mantém a produção vínica e de azeite. Tem 49 quartos (desde €170), conquistados com a projeção de uma nova ala, perfeitamente integrada na paisagem, que rodeia uma piscina panorâmica. Lá dentro, em cada quarto, o charme e a elegância fazem companhia aos hóspedes. Impera uma ida ao restaurante do Vila Galé Douro Vineyards.

Quinta do Val Moreira, Marmelal. Tel. 254247000

Casa de Alpajares (Freixo de Espada à Cinta)

A vista, um ângulo singular sobre o Douro e as montanhas agrestes, é um dos grandes trunfos da Casa de Alpajares. A piscina, o Spa, o espaço exterior, a convidar a uma caminhada prolongada, outro. Árvores de fruta alimentam passeios entre a Natureza e o pequeno-almoço, pontuado por ingredientes caseiros. Na enoteca provam-se abundantes néctares locais e aprende-se sobre o vinho da região em workshops. Depois é só escolher um dos seis quartos (a partir de €90) para dormir embalado pela tranquilidade.

Rua de São Sebastião, 1, Freixo de Espada à Cinta. Tel. 962727101

Six Senses Douro Valley (Lamego)

Este ano entram em funcionamento novos quartos e duas villas, que elevam a oferta para um total de 71 quartos e suítes (desde €400). Em comum terão o bom gosto e a elegância despreocupada que caracteriza o Six Senses Douro Valley, premiado com uma Chave de Ouro, em 2022, onde o hóspede é sempre o centro das atenções. E vão ter acesso a uma infinidade de atividades, do ioga aos workshops de cozinha, dos passeios pelos jardins magnificamente cuidados às aulas de pintura, passando pelos exclusivos tratamentos no Spa. Prepare-se para ficar surpreendido a todo o momento, assistindo à preparação das aromáticas a partir de ingredientes locais ou, noutro extremo, ao fim da tarde, desfrutando de uma das mais completas provas de vinho da região. Merecem destaque as especialidades do restaurante Vale Abraão. Recentemente foi criado o Programa Paw Paw, um Spa para os hóspedes de quatro patas.

Quinta de Vale Abraão, Samodães. Tel. 254660600

The Wine House Hotel Quinta da Pacheca (Lamego)

O hotel assume-se, cada vez mais, como um motor de desenvolvimento do turismo duriense. Dos 15 quartos da casa principal, datada de 1738, cresceram, primeiro, 10 barricas exclusivas, no topo das vinhas. Agora, a The Wine House Hotel Quinta da Pacheca conta com uma nova ala, perfeitamente implementada no edifício original, com mais 24 quartos (desde €130). Foi também criado um ateliê de arte, com capacidade para um artista residente. Há novas salas de provas de vinhos e um Spa, espaço que se prolonga para o meio das vinhas.

Rua do Relógio de Sol, 261, Cambres. Tel. 254331229

Quinta de São Bernardo – Winery & Farmhouse (Mesão Frio)

Há mundo dentro deste espaço, capaz de aliar luxo e aconchego. Atento ao detalhe, do serviço à decoração, a Quinta de São Bernardo – Winery & Farmhouse melhora a cada ano uma experiência sempre envolvente, abraçada pelos socalcos e de olhos postos no Douro, que de tão próximo se ouve correr. É no rio que se focam os sete quartos (a partir de €235) e as duas villas, dotadas de piscinas privativas, a sala de estar, a estufa, destinada a refeições mais intimistas, o restaurante, baseado na horta própria, e a piscina infinita.

Caminho do Rio, 33, Vila Jusã. Tel. 967293773

Quinta do Vallado (Peso da Régua)

A nova piscina entre o laranjal, junto ao rio, com deck para piqueniques, é uma novidade, mas em breve devem abrir sete novas suítes, somando-se aos atuais 13 alojamentos (a partir de €200). Neste hotel a dois tempos, entre o clássico, retrato da quinta secular, e o contemporâneo, caminhe nos trilhos ou relaxe no Spa e no terraço. Reserve o final da tarde para uma visita e uma prova dos vinhos da casa, também incluída na estada, e jante na cuidada cozinha local, alimentada pela horta própria.

Quinta do Vallado, Vilarinho dos Freires. Tel. 254323147

Quinta dos Murças (Peso da Régua)

O meio de transporte privilegiado é o barco movido a energia solar, que percorre o rio oferecendo uma panorâmica única desta região e da casa do Esporão, no Douro. A pé ou de jipe, explore o percurso de oito quilómetros entre as vinhas de produção biológica da Quinta dos Murças e descubra porque se chama Assobio a um dos vinhos. Desfrute de uma refeição caseira ou peça à equipa os ingredientes e confecione. Relaxe no terraço sobre o rio ou na sala de estar antes de mergulhar no silêncio dos cinco quartos (desde €180).

Quinta dos Murças, Covelinhas. Tel. 934550006

oldemiro lima

Quinta de La Rosa (Sabrosa)

Organizados em socalcos, como a paisagem circundante, os 25 espaçosos quartos (desde €150) da Quinta de La Rosa debruçam-se sobre o rio, onde bebem inspiração. Em tons claros e com elegantes apontamentos, que revelam a longevidade da quinta, os quartos são uma imersão na história da família, onde cada membro dá nome a um alojamento. Mais elevada, a casa amarela conta com piscina própria para melhor usufruir do enquadramento de sonho. Caminhe entre vinhas e embarque no tour com provas. Na Cozinha da Clara, case os sabores distintos com vinhos e cervejas da casa.

Quinta de La Rosa, 215, Sabrosa. Tel. 254732254

francisco nogueira

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo (Sabrosa)

Abrandar. O mote para embarcar no ambiente peculiar que esta quinta representa é dado ainda durante a viagem – que pode ser feita de comboio, desembarcando na estação de Ferrão – e prolonga-se por toda a estada. Rodeada por uma paisagem de sonho, a típica casa oitocentista, adaptada ao turismo em 2005 e renovada recentemente, alberga 11 quartos (desde €210). Em breve serão mais, rodeados de socalcos seculares, tranquilidade e panorâmica ímpar sobre o rio. Premiada com uma Chave de Prata, em 2022, a quinta convida a percorrer trilhos, visitar o museu, que conta com objetos que fazem parte da história da região, fazer provas temáticas e ser enólogo por um dia, sempre de olhos postos no cenário amplo, que se acentua no restaurante da unidade, onde é possível almoçar, petiscar e jantar, dentro ou fora de portas, conforme ditar a meteorologia. A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo encanta pela faceta acolhedora de casa de família, retrato singular da atmosfera do Douro, e pelo serviço exímio que pontua cada momento da estada. Não tem televisão no quarto, para melhor se conectar com este lugar único.

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Covas do Douro. Tel. 969860056

MW Douro Wine & Spa (Santa Marta de Penaguião)

Para “sentir o verdadeiro pulsar da terra” há passeios de barco, refeições entre vinhas e tratamentos de vinoterapia no amplo Spa, com piscina interior, banho turco e sauna. Com esta motivação, o antigo Magnificat passou a MW Douro Wine & Spa após conferir renovado conforto aos 40 quartos e quatro suítes (a partir de €180), duas presidenciais. Conte com uma piscina exterior panorâmica, um restaurante com cozinha de autor de inspiração regional e programas feitos à medida de cada hóspede.

Rua Marechal Teixeira Rebelo, 136, Cumieira. Tel. 259104910

pedro ferreira

Quinta da Gricha (São João da Pesqueira)

É a luz que entra pelas janelas dos quatro quartos (desde €200) da Quinta da Gricha que impressiona, bem como a vista sobre o rio e as vinhas. Depois, o silêncio, transmitindo a sensação de que o tempo passa mais devagar. Regressaram os grandes pequenos-almoços na sala principal, recheados de produtos frescos de produção própria, e da antiga gricha continua a sair água fresca, perfeita para depois de um passeio pelos socalcos. Aproveite a piscina e faça uma prova de vinhos na adega, construída em 1852.

Quinta da Gricha, Ervedosa do Douro. Tel. 967255553

Ventozelo Hotel & Quinta (São João da Pesqueira)

Além da paisagem, o que mais impressiona na oferta do Ventozelo Hotel & Quinta, premiado com uma Chave de Prata, em 2022, é o silêncio que se estende pela encosta, apenas cortado pelo vento ou pelo som de um animal selvagem. Fica no meio de uma das maiores quintas do Douro – tem 400 hectares, 200 dos quais de vinhas –, e toda a transformação foi pensada para que seja um local único. Assim acontece em qualquer dos 29 quartos (desde €145), seja no edifício principal, seja na casa romântica ou num dos balões, com a particularidade de, em todos, existir um espaço ao ar livre de contemplação. Depois chegam os aromas, quer da horta biológica, quer das matas, ou mesmo das vinhas, diferente a cada dia, e em especial se se aventurar pelos trilhos desenhados para um piquenique no campo. Pode ainda passear de jipe ou simplesmente mergulhar na piscina, com uma das vistas mais impressionantes da região. Para quem procura intimidade, a Casa Romântica, construída sobre um pequeno abrigo rural, ou a Casa do Rio, com dois quartos duplos, sala, terraço e amplo logradouro, são ideais. Aproveite o restaurante Cantina do Ventozelo.

Quinta de Ventozelo, Ervedosa do Douro. Tel. 254732167

Quinta do Pégo Hotel Rural (Tabuaço)

A vista sobre o Douro é deslumbrante, não sendo de desprezar a restante paisagem, onde as vinhas predominam, mesmo ao lado de uma das mais belas estradas do mundo. Mal se cruza a porta da Quinta do Pégo Hotel Rural entra-se num espaço único, onde história, tradição e requinte andam de mãos dadas. Tem apenas 10 quartos (a partir de €175), além da casa do caseiro, e uma piscina infinita, que dá a sensação de se mergulhar no rio. Não dispense a oportunidade de uma visita ao restaurante e aproveite a prova de vinhos, gratuita para os hóspedes.

EN 222, Valença do Douro. Tel. 925016655

