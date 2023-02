Roteiro: provar os melhores sabores de Portalegre em sete paragens

Com uma gastronomia rica e recheada de produtos DOP e IGP, Portalegre é um destino gastronómico de excelência no Alto Alentejo. Do Borrego do Nordeste Alentejano aos derivados do porco de raça alentejana, passando pelos vinhos, azeites, queijos e cogumelos, e terminando na tentadora doçaria conventual, esta é uma região de perdição. A paisagem da serra de São Mamede inspira esta viagem para provar os melhores sabores de Portalegre em sete paragens:

Uma Mesa com Mérito Em tempos de pandemia, o chef alentejano oriundo de Portalegre José Júlio Vintém deu vida aos “enfrascados”, as bases de alguns dos seus emblemáticos pratos, para que todos os pudessem levar para casa. “Perdiz de escabeche” é a “receita estrela”, mas mais sugestões há, num total de oito, como “Pezinhos de coentrada”, “Coelho de vilão” e “Salada de pato”. Defensor e divulgador da cozinha do Alto Alentejo há mais de duas décadas, José Júlio Vintém privilegia no restaurante Tombalobos (Rua 19 de Junho, 2, Portalegre. Tel. 245906111), distinguido como Mesa com Mérito, em 2022, o trabalho tanto com os produtos regionais como sazonais. O resultado é uma cozinha autêntica com o toque do chef. As “Pétalas de toucinho” são ex-líbris da casa, de onde se destacam ainda as “Bochechas de bacalhau de poejada” e a “Orelha de porco grelhada”, nas entradas. “Açorda de fraca no forno”, “Bicos de touro bravo grelhado” e “Lombo de veado frito com alho e sal” são algumas das originalidades da ementa. A belíssima sala principal do restaurante, em forma de túnel, tem paredes de tijolo burro, vigas de ferro enferrujado e mesa de azinho.

Solar do Forcado

As carnes de touro bravo têm sempre muita procura neste elegante espaço da zona histórica de Portalegre, com decoração típica a aludir às touradas, a grande paixão do proprietário Luís Mourato. “Rabo de toiro estufado” e “Espetada de toiro bravo” são duas sugestões, entre a variada oferta, do restaurante Solar do Forcado (Rua Cândido dos Reis, 14, Portalegre. Tel. 245330866), que inclui cortes maturados. Para começar, há “Pastéis de alheira”, “Toucinho frito” e “Sopa de sarapatel”. No final, prove a típica “Boleima de Portalegre”.

Sal, Alho e Etc

A extensa garrafeira, com mais de 900 referências, emoldura o espaço que não nega as influências alentejanas e do Fado, que está sempre presente na música ambiente. A ementa do restaurante Sal, Alho e Etc (Avenida Pio XII, Cave 7, Portalegre. Tel. 245031364) é bastante extensa e demonstra a competência da cozinheira Tânia Florentino, que apresenta especialidades como o “Picadinho de veado com malagueta com arroz de vinho tinto”, o “Especial de novilho”, os “Naquinhos de lombo de veado na sertã”, o “Lombinho recheado com queijo de Nisa” ou o “Jantarinho de javali”. Em época de caça serve-se lebre e, na Páscoa, o afamado borrego.