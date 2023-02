Vermelho! Saiba tudo sobre o hotel que Louboutin abriu em Melides

Vermelho Hotel. Outra cor não podia dar nome aquele que é o primeiro boutique hotel de Christian Louboutin, o famoso designer de sapatos francês, conhecido por “assinar” as criações com uma sola vermelha.

A ligação de Loubotin com Portugal é conhecida desde há muito, especialmente com a região da Comporta, onde passa férias desde os anos 80. Melides foi o local escolhido para montar um atelier e mais tarde comprar casa, já lá vão uns bons anos. Atualmente tem várias propriedades e terrenos nesta região alentejana – tem também uma em Alfama, em Lisboa –, onde passou boa parte dos meses da pandemia. Em 2019 começou a delinear o "seu" hotel. O envolvimento pessoal é notório nos ínfimos e luxuoso detalhes, mas também nos criadores e profissionais que convidou para dar beleza e vida ao projeto em Melides.

O Vermelho Hotel encontra-se atualmente em soft opening, mas só para amigos e convidados especiais do proprietário. O empreendimento, criado em colaboração com a arquiteta Madalena Caiado, é o espelho da sofisticação que Loubotin imprime nos seus sapatos e que foram celebrizados na televisão pela atriz Sarah Jessica Parker, na série “O Sexo e a Cidade”. Tem somente 13 quartos - os preços para o mês de abril começam em €380 -, cada qual com identidade própria. São “treze quartos únicos e singulares, diferentes, em tonalidades, texturas e estilo, mas todos partilhando a natureza íntima, quente e vibrante que caracteriza o vermelho”, como se pode ler no site do hotel. Neles encontra detalhes únicos e marcantes, como a cama baldaquina ou a banheira burlesca. As cores são vibrantes e apaixonantes.

Criado sob o conceito “um lugar único, para pessoas únicas”, o hotel, de três pisos, tem um jardim projetado pelo arquiteto paisagista Louis Benech, “para relaxar sob os raios quentes do sol de Melides “ e um restaurante, o Xtian, “onde os protagonistas, os produtos sazonais alentejanos, o acompanham em cada passo da experiência, junto com a loiça artesanal local”.

A decoração, pensada e executada com a colaboração da decoradora de interiores Patrícia Medina, combina elementos nacionais com inspirações francesas, espanholas e egípcias. Móveis antigos, portas trabalhadas, murais pintados à mão, painéis de azulejos, frescos, mármores portugueses e materiais nobres, de onde se destaca principalmente o latão, enobrecem os espaços que formam um museu vivo da arte de artesãos portugueses e espanhóis.

O restaurante Xtian, com 60 lugares, está à responsabilidade do chef David Abreu que veio de Macau (depois de passagens pelas cozinhas do Pestana Viking Beach & Spa Resort, Grande Real Villa Itália Hotel & Spa, Four Seasons Hotel Ritz Lisboa e o Hotel Waterside Inn de três estrelas Michelin, do chef Alain Roux) com o propósito de criar uma ementa “onde os protagonistas, os produtos sazonais alentejanos, o acompanham em cada passo da experiência, junto com a loiça artesanal”.

De entre as sugestões apresentadas destacam-se, nas entradas, “A nossa salada de polvo do sudoeste” (€18), “Salada de espargos alentejanos com ovo escalfado” (€18), “A fábula da sopa da pedra ribatejana” (€18) ou a” Canja de galinha da avó” (€12). Nos principais, há opções de carne, peixe e vegetarianas. Destaque para o “Robalo grelhado com caviar de beringela e legumes sazonais” (€21), “A nossa Caldeirada de Bacalhau” (€26), “Costeletas de Borrego com Migas Alentejanas” (€30), Estufado de javali da tia Fátima (€32), “Tiras de Gnocci com Trufa” (€22) e “Risoto de Abóbora com Cogumelos Selvagens” (€20).

O restaurante do Vermelho Hotel (Rua Dr. Evaristo Sousa Gago, 2, Melides. Tel. 915280511) está já a funcionar, estando as marcações sujeitas a reserva. Depois da inauguração oficial do hotel, Louboutin promete dois novos alojamentos no litoral alentejano.