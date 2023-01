Tome nota: estes são os destinos em Portugal que deve visitar em fevereiro

Mês dos namorados e do Carnaval, o qual é atração turística anual em muitas cidades e vilas nacionais, fevereiro tem outros encantos para descobrir de norte a sul, com destaque para a beleza das amendoeiras em flor. Fevereiro é também mês de migas no Alentejo e de festivais de queijo na região da serra da Estrela.

Amendoeiras em flor no Algarve…

Passeios pedestres, animação, artesanato ou gastronomia são atividades programadas para a segunda edição do Festival das Amendoeiras em Flor, na aldeia de Alta Mora, no concelho de Castro Marim, que decorre entre os dias 3 a 5 de fevereiro. Para além de poder apreciar a beleza dos tons brancos e rosa das amendoeiras em flor ao longo das caminhadas, o festival vai contar com a confeção de uma "torta de amêndoa gigante com 41 metros" pelo chef Márcio Baltazar, do premiado restaurante Ocean, e com a colaboração da Escola de Hotelaria de Vila Real de Santo António. O espetáculo das amendoeiras em flor espalha-se por todo o barrocal e interior algarvio, justificando a viagem. Pode também partir à descoberta de um Algarve (quase) desconhecido.

… e em festa, em Figueira de Castelo Rodrigo e Foz Côa

Sinal do aproximar da primavera, o espetáculo das amendoeiras em flor tem uma beleza especial também no interior centro e em Trás-os-Montes. O município de Figueira de Castelo Rodrigo vai celebrar, de 24 a 26 de fevereiro, e também de 3 a 5 de março, os 82 anos da Festa da Amendoeira em Flor. "Para acompanhar as paisagens idílicas pintadas de branco", o município planeou diversas atividades, que incluem mostra e venda de produtos endógenos e artesanato, e atividades musicais, desportivas e culturais. Consulte AQUI o programa completo do evento e aproveite para conhecer Castelo Rodrigo, a aldeia histórica onde as paredes guardam segredos. Não deixe de visitar a vizinha região de Foz Côa, conhecida como a Capital da Amendoeira em Flor e com celebrações já agendadas entre 17 de fevereiro e 5 de março. Saiba mais na página da Festa da Amendoeira em Flor.

Correntes d'Escritas junto ao mar da Póvoa

Entre os dias 14 e 18 de fevereiro, a 24.ª edição do festival literário Correntes d’Escritas vai levar até à Póvoa de Varzim perto de uma centena de escritores de diferentes geografias de línguas hispânicas e portuguesas. No total, são cerca de 100 convidados, de 15 nacionalidades, com 18 escritores a estrearem-se neste que é considerado o verdadeiro ponto de encontro anual de escritores de expressão Ibérica. A escritora moçambicana Paulina Chiziane, Prémio Camões 2021, e autores portugueses como João Luís Barreto Guimarães, Prémio Pessoa 2022, Manuel Jorge Marmelo, Teolinda Gersão, Valério Romão e Valter Hugo Mãe são alguns dos autores que vão passar pelo festival literário Correntes d’Escritas, em que todos os eventos têm acesso livre e gratuito. As diversas mesas de debate vão decorrer no Cine-Teatro Garrett, no centro da cidade, o mesmo local onde este ano regressa a iniciativa da feira do livro, que terá a apresentação de 37 obras, recém-lançadas ou a lançar no mercado livreiro português. Durante a passagem pela Póvoa de Varzim prove os melhores pratos de mar nos restaurantes do concelho.

Mês das Migas em Mora

Entre os dias 3 de fevereiro a 5 de março, as migas estão em destaque nos restaurantes do concelho de Mora. Uma das mais populares receitas da gastronomia do Alentejo vai estar à prova em 13 restaurantes das várias freguesias. “As migas apresentam-se numa base de pão com variantes que vão desde os espargos à batata, passando pelas migas de coentros, de ovas, de enchidos, de couve-flor, de mioleira e de tomate, entre muitas outras”, anuncia-se. Em Brotas, O Poço e COOP Brotense, em Cabeção, A Palmeira, Os Arcos e Solar da Vila, em Mora, os restaurantes Afonso, Bombeiros, O Alentejano, O Espanhol, Sabores de Mora e Hélder Ganhão, e em Pavia, O Forno e M’ólho Pão são os locais que justificam uma viagem gastronómica até ao Alentejo. Antes ou depois faça uma visita ao Fluviário de Mora para conhecer os Monstros do rio, o Lontrário e vários habitats exóticos, entre outras etapas de um percurso que acompanha o correr da água. A partir do Parque Ecológico do Gameiro, onde se situa o fluviário, pode percorrer o passadiço e apreciar a paisagem.

Festas e feiras de queijo no Centro de Portugal

Fevereiro é, cada vez, mais um mês dedicado aos queijos produzidos na região da serra da Estrela. Para além do famoso Serra da Estrela DOP, outros queijos e produtos locais vão em destacar num autêntico carrossel de festivais, festas e feiras, que estende a março. Cronologicamente, Celorico da Beira recebe entre 10 e 12 de fevereiro a 44.ª Feira do Queijo da Serra da Estrela, que inclui uma caminhada ao longo das margens do rio Mondego, num percurso de 11 km (as bicicletas percorrem cerca de 35 km) que vai permitir “desfrutar da beleza dos pastos verdejantes onde apascentam numerosos rebanhos e conhecer as riquezas do património gastronómico, histórico e cultural da região”. No decorrer dos dois percursos os participantes “serão presenteados com provas dos melhores produtos locais, entre os quais o queijo”. No fim de semana seguinte – 18 a 21 de fevereiro - o município de Seia promove a Feira do Queijo Serra da Estrela. A iniciativa conta com produtores locais (pastores, queijarias tradicionais, queijo DOP e fábricas) e à festa associam-se outros sabores regionais, como o pão, o vinho do Dão, os enchidos e o mel, bem como o artesanato, lã Serra da Estrela, ovinos e o cão Serra da Estrela. Em março, os queijos vão ser a estrela de iniciativas em Trancoso e Oliveira do Hospital, palco da grande Festa do Queijo da Serra da Estrela.

Provar as Papas de Sarrabulho em Amares

Depois de dois anos de interregno, o Festival das Papas de Sarrabulho regressa ao Recinto do Mercado Municipal de Amares, entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Para quem não conhece, este é um dos mais típicos pratos da gastronomia minhota, tradicionalmente preparado na sequência da matança do porco. Usa-se pão ou farinha de milho e sangue de animais (porco e galinha). A origem remonta à Idade Média. Em Amares, a tradição manda servir o Sarrabulho com rojões. No Festival das Papas de Sarrabulho a organização promete ainda tripa, farinhoto e “um bom vinho verde para acompanhar”. Aproveite a viagem para conhecer a bonita Pousada Mosteiro de Amares, cuja reconversão contou com a caneta de Álvaro Siza Vieira. “Nos dias de inverno, aconchegue-se nas salas comuns, com grandes lareiras”, escreve o guia Boa Cama Boa Mesa.

