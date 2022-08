Roteiro em busca de um Algarve (quase) desconhecido

Território de fusão entre o mar e a serra, o barrocal algarvio caracteriza-se pelos barrancos ou barrocas suaves, que moldam a paisagem decorada por alfarrobeiras, amendoeiras, figueiras, oliveiras e laranjeiras. É, a par das zonas serranas de Monchique e do Caldeirão, uma área menos conhecida e marcada pela ruralidade. Com apoio da Via Algarviana, que atravessa a região desde o Cabo de São Vicente até Alcoutim, existem 300 km de caminhos, a maioria pela serra, devidamente assinalados, para fazer a pé ou de bicicleta. A Rota das Árvores Monumentais, composta por três circuitos, é uma das sugestões para Monchique, com pontos de interesse tanto na vila como na Fóia, o ponto mais alto do Algarve, onde pode relaxar na esplanada da food truck Alecrim. Na zona sul da serra de Espinhaço de Cão, a albufeira da barragem da Bravura é considerada uma das mais bonitas da região. Na margem esquerda do rio Arade, o Sítio das Fontes de Estômbar é uma espécie de praia fluvial. Com água pura de nascente a alimentar a piscina, a Tapada do Gramacho é um local certo para desligar. A poucos minutos merece visita (e provas) um novo produtor de vinhos de nome Arvad.

Cortiça e campaniças

Considerada por muitos como um dos últimos segredos do Algarve, Alte é uma aldeia quase intocada no sopé da serra do Caldeirão, já no concelho de Loulé. A rota segue de Alte até Salir, com passagem pela Paisagem Protegida Local da Rocha da Pena, ideal para observação de aves como a águia de Bonelli. Para conhecer em Benafim existem 800 hectares movidos a agricultura biológica. Na Quinta do Freixo, além de 15 quartos, pode até ser pastor das ovelhas de raça Campaniça, típica da região. Rume em direção à refrescante Fonte da Benémola percorra os trilhos assinalados e encante-se com a ribeira de Menalva. No centro de Loulé espreite os Banhos Islâmicos ou visite as galerias da Mina de sal gema. Com a Loulé Criativo pode agendar workshops dedicados ao artesanato, gastronomia e arte. Com vivência da serra e do barrocal, São Brás de Alportel assume também o estatuto de capital da cortiça, com possibilidade de visitar uma fábrica e loja. Para uma caminhada ou para desbravar trilhos em BTT, o local certo é o Parque da Fonte Férrea, situado no sopé da Serra do Caldeirão. A despedida pode ser feita no miradouro do Alto da Arroteia, com vista para o mar, serra e para o barrocal que se alarga em direção a Tavira e a Alcoutim, com o Guadiana a servir de fronteira. Aproveite para uma justificada paragem na Mercearia da Aldeia, no interior tavirense, ou ainda em Olhão, nas Salinas do Grelha para flutuar como no Mar Morto.

ONDE COMER:

Noélia & Jerónimo (Cabanas de Tavira)

Nos clássicos figuram “Tapa de muxama de atum”, “Arroz de carabineiros” e “Arroz de limão com corvina e amêijoas”. Tel. 281370649

Mato à Vista (Paderne)

Aposte nas especialidades de tacho como “Galo do campo estufado”, “Ensopado de javali” ou “Feijoada de búzios”.Tel. 289367101

Casa de Pasto Fernanda e Campinas (Conceição de Tavira)

viagem está ganha desde que se provem os prodigiosos cozinhados que Fernanda Campinas prepara há mais de 40 anos, Tel. 935556658

Luar da Fóia (Monchique)

Do receituário tradicional, com apresentação cuidada, destacam-se “Ovos de Codorniz com chouriça de Monchique”, “Javali com ameixa” e “Secretos de porco preto com migas”. Tel. 282911149

Tasca do Petrol (Monchique)

Neste espaço de cozinha serrana o porco é rei, dos petiscos aos substanciais, como o “Cozido de couve”. Tel. 282955117

A Ribalta (Algoz)

Prove os melhores pratos do barrocal, como a “Sopa fria arjamolho”, o “Xerém com berbigão” e a “Galinha cerejada”. Obriga a reserva. Tel. 963692569

O Charneco (Estômbar)

Serve apenas ao jantar, com reserva obrigatória, um menu de degustação com o melhor do Algarve tradicional. Tel. 282431113

Cafézique (Loulé)

Espaço de fine dining casual, Leandro Araújo mostra toda a criatividade com a “Ostra da ria Formosa em tártaro sobre um folar de Chaves”, e o “Arroz de ferrado”, com lula grelhada e torresmos do rissol. Tel. 289043931

Cantarinha do Guadiana (Vila Real de Santo António)

“Javali no barro” e os peixes do rio em pratos como o “Ensopado de enguias” são alguns dos destaques da ementa. Tel. 281547196

ONDE DORMIR:

Conversas de Alpendre (Vila Nova de Cacela)

Uma cabana No Rules e a casa no topo de uma alfarrobeira são apenas algumas das possibilidades de alojamento. Tel. 910035704

Farmhouse of the Palms (São Brás de Alportel)

O quarto mais procurado continua a ser o 4, onde se pode dormir numa cama ao ar livre, fitando a paisagem do barrocal e as estrelas. Tel. 964478157

Pensão Agrícola (Conceição de Tavira)

Guardam-se memórias de outros tempos em muitos objetos e mobiliário. Existem seis alojamentos disponíveis. Tel. 917782189

Hotel Rural Quinta do Marco (Santa Catarina da Fonte do Bispo)

Em agosto aproveite para participar na apanha de alfarroba. Aproveite o restaurante e o espaço da enorme propriedade. Tel. 281971500

Tapada do Gramacho (Estômbar)

Com água pura de nascente a alimentar a piscina, este é o local ideal para desligar. Oferece seis quartos e três apartamentos com estadia mínima nos meses de verão. Tel. 919667048

Casa Modesta (Moncarapacho)

São oito quartos com redes de pesca a fazer de cortinas, alguns com kitchenette e açoteia privada. Tel. 289701096

Morgado do Quintão (Lagoa)

Quinta dedicada à produção de vinho em modo biológico, na casa principal há quatro quartos, sala de estar, cozinha e biblioteca. Pode optar por uma das três villas com piscina. Tel. 965202529

Quinta do Freixo (Benafim)

Na transição entre o Barrocal e a serra algarvia surge esta propriedade, com lagos, minas e um ambiente bucólico. Tel. 289472185

TOME NOTA:

No alto da serra de Monchique há comida de rua, música e vista até ao mar

Receitas de antigamente integram a nova edição da Rota do Petisco do Algarve

Este verão há banhos ao luar num lago de sal no Algarve

Este artigo foi originamente publicado na edição do Expresso de dia 12 de agosto de 2022.

