Gastronomia, vinhos e património para descobrir em Santarém

Gastronomia, vinhos e património. Estes são os destaques para um roteiro de descoberta, com partida e chegada a Santarém e com passagens por Almeirim e a Chamusca. Marcada pela lezíria e pela passagem do rio Tejo, Santarém, é palco do mais amplo e antigo Festival de Gastronomia do país, que decorre entre 21 de outubro e 1 de novembro, mas também do património edificado que se descobre facilmente numa visita a pé pelo centro histórico da cidade, considerada a Capital do Gótico.

O melhor do Ribatejo, com destaque para os peixes do rio, prova-se à mesa do premiado restaurante Ó Balcão, liderado pelo chef Rodrigo Castelo, antes ou depois de uma visita ao terroir único em Portugal de uma vinha de calhau rolado, herança da passagem milenar no rio pelos terrenos da Falua, em Almeirim. Conheça ainda o novo alojamento, Herdade dos Cordeiros, na Chamusca, e uma produção de grão de bico Casal Vouga, que já conquistou prémios.

rpveiga

