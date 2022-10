Estrelas da cozinha e produtos nacionais brilham em Santarém no mais icónico festival gastronómico do país

O mais famoso e de maior longevidade festival gastronómico português está de regresso a Santarém. A edição 41 do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém promete apresentar-se renovado e multifacetado. Com a intenção de associar a defesa da tradição aos desafios da modernidade e da inovação, terá a curadoria do chef Rodrigo Castelo, Garfo de Prata em 2022 para o guia Boa Cama Boa Mesa no restaurante Ò Balcão, e está inserido no programa Santarém Capital da Gastronomia.

Dar a provar Portugal, num único espaço, é a base da nova abordagem do Festival Nacional de Gastronomia que pretende chegar a todos os públicos. Para isso, conta com um vasto programa que inclui restauração, showcookings, masterclasses com chefes, sommeliers e mixologistas nacionais, artesãos ao vivo, fóruns e debates, stands de expositores e animação musical.

Uma das novidades desta edição 41 é a área de petiscos, onde os visitantes podem provar pratos de 24 chefes, representativos das diversas regiões. Será uma zona de mesas altas, sem assentos, a relembrar as tasquinhas de antigamente, e as tertúlias entre amigos e os momentos de convívio, e com a possibilidade de juntar vinho a copo que pode ser adquirido na zona da garrafeira.

Nos dias 21 e 22 do outubro, sobem à cozinha Justa Nobre, do restaurante Nobre, em Lisboa, Rui Martins, do restaurante O Brazão, do Porto, Noélia Jerónimo, do restaurante homónimo, Garfo de Prata para o Boa Cama Boa Mesa, de Cabanas de Tavira, Vasco Coelho Dos Santos do portuense Euskalduna e ainda Marlene Vieira, do restaurante Marlene em Lisboa. Para os dias 23 e 24, aguarda-se a prestação de João Sá, do restaurante Sàla, em Lisboa, Júlio Pereira do Kampo, na ilha da Madeira, Luís Gaspar, em representação do lisboeta Sala de Corte e ainda Ricardo Nogueira, do restaurante Mugasa, em Sangalhos. Conte ainda com Ana Moura do restaurante O Lamelas de Porto Covo.

Nos dias 25 e 26 de outubro, pela zona de Petiscos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, passam David Jesus, do restaurante Seiva de Setúbal, Cláudio Pontes, do restaurante em nome próprio, nos Açores, Vitor Adão, do lisboeta Plano, em Lisboa, e Inês Beja e Nuno Fonte, do restaurante De Raiz em Rebordinho, nos arredores de Viseu. Hugo Nascimento deixa, por dois dias, o restaurante Naperon em Odeceixe. Já nos dias 27 e 28 de outubro, Hugo Freitas Araújo surge em representação do Solar dos Presuntos, em Lisboa, Ruy Leão vem do Porto apresentar as propostas do restaurante Shiko, e Miguel Laffan deixa Monforte, para representar o Torre de Palma, do Alentejo, em Santarém.

André Ribeiro, do Callum, de Oleiros abre os dias 29 e 30 de outubro, no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, bem como Lídia Brás, do Stramuntana, no Porto. Lucas Azevedo deixa a Praia no Parque, em Lisboa e Michele Marques a Mercearia Gadanha em Estremoz para mostrarem as propostas gastronómicas dos espaços que comandam. No último dia de outubro e no primeiro de novembro, Filipe Ramalho representa o Páteo Velho de Alter do Chão e António Queiroz Pinto o restaurante Tormes em Baião.

Na zona de Restauração e Gastronomia, no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, vão estar os restaurantes Do Dia pra Noite, da Madeira, o José do Rego dos Açores, o Torres de Braga, o Académico de Bragança e o Aleluia da região oeste. O Tentações da Montanha do Porto, o Costa de Vila Real e o Lampião de Évora são quem vai demonstrar a diversidade da gastronomia nacional.



Há ainda cinco jantares exclusivos com chefs de restaurantes com estrela Michelin ou Bib Gourmand que irão realizar-se durante o festival, em que os chefes foram desafiados por Rodrigo Castelo a criar um menu com inspiração nas suas regiões de origem, com pairing de vinhos de produtores da mesma região. Nomes como João Oliveira, Henrique Sá Pessoa, Pedro Lemos e Diogo Rocha são os quatro chefes que se juntam ao chef Rodrigo Castelo, anfitrião da iniciativa, para em dias diferentes protagonizarem estas oportunidades ímpares de degustação. A Garrafeira será um espaço dedicado a harmonizações com produtos emblemáticos de cada região, com a curadoria de Rodolfo Tristão.

O bilhete diário do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, para o público, tem um custo de €2,5.

