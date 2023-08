Jessie Ware no Vodafone Paredes de Coura: uma diva acessível e cintilante, mas só durante 50 minutos

Rita Carmo

Em Paredes de Coura, a inglesa Jessie Ware mostrou o seu reconhecido talento no manejo de uma soul-pop dançável mas deu um espetáculo porventura demasiado breve para quem se alojava num dos lugares cimeiros do cartaz no primeiro dia do festival. Num ritmo frenético, sobrou tempo para os elogios ao “Coura Festival” e para uma versão de ‘Believe’, de Cher, a canção que ‘acordou’ a plateia