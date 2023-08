Frank Carter & the Rattlesnakes no Vodafone Paredes de Coura: "Um moshpit numa colina? Vocês vivem no sítio mais bonito do mundo!"

“Moshpit numa colina? Nunca vi tal coisa!”, espanta-se Frank Carter ao fim de poucos minutos em palco. “E que dia é hoje? Quarta-feira? Moshpit numa colina… numa quarta-feira?” Apesar de algo cartoonesco, o entusiasmo do músico inglês, em Paredes de Coura com a sua banda, os Rattlesnakes, chega e sobra para contagiar as primeiras filas da plateia. Afinal, para o homem que outrora liderou os Gallows, a noção de “aquecimento” passa por mergulhar nos braços dos fãs à primeira oportunidade, fazendo o pino no meio do caos e promovendo o mosh em ambiente “seguro”. A espaços, lembramo-nos da passagem dos Idles por este mesmo festival, no verão passado: também a turma de Bristol, que este ano voltou a Portugal para um concerto no NOS Alive, segue uma espécie de cartilha de rock consciente, apelando ao amor & respeito em contexto punk.