O intenso fogo dos Yo La Tengo no Vodafone Paredes de Coura: a banda mais velha que “a maior parte de vocês” ainda sabe dar cabo de nós

Formados em Hoboken, New Jersey (EUA), nos idos de 1984, os Yo La Tengo já viveram muito. Com o primeiro álbum, “Rider the Tiger”, lançado em 1986, e o último, “This Stupid World”, publicado há apenas seis meses, atravessaram cinco décadas de rock. Mérito: fizeram-no nunca vivendo de qualquer noção de “anos de ouro”, ainda que, no arranque dos anos 90, tenham cristalizado tanto uma formação (Ira Kaplan na guitarra, a sua companheira Georgia Hubley na bateria, James McNew no baixo; instrumentos e funções que trocam alegremente entre si), como uma paleta sonora eclética que ora persegue de perto o rock sónico cimentado pelos compatriotas Sonic Youth, ora beija a folk como se nela tivesse sido criada, ora arrisca (e com talento) um certo lado atmosférico. Vimos tudo isso num fim de tarde transformado em noite no arranque do Vodafone Paredes de Coura. Foi o concerto de Yo La Tengo a que todos temos direito.