Giorgia Meloni, primeira-ministra de Itália, processa Brian Molko dos Placebo por difamação

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, processou Brian Molko, vocalista da banda Placebo, por difamação, revela o jornal italiano “La Stampa”.

Em causa estão as afirmações de Brian Molko durante o concerto da sua banda no festival Sonic Park, na cidade italiana de Stupingi, na região de Turim. Nesse espetáculo, que decorreu no passado mês de julho, Molko chamou “fascista e racista” a Giorgia Meloni. Na mesma intervenção, o músico, que no ano passado esteve em Portugal, no festival Vilar de Mouros, pediu mais proteção e direitos para as pessoas não binárias e transgénero.

Na sequência dessas declarações, e tendo por base o relatório dos “carabinieri” (agentes da polícia) presentes no festival, o Ministério Público de Turim já tinha aberto um processo por difamação. Esta semana, juntou-se a esse processo a denúncia apresentada pela primeira-ministra de Itália.

Giorgia Meloni foi eleita primeira-ministra de Itália em 2022, sendo a primeira mulher a deter este cargo naquele país.