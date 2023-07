Matty Healy, dos The 1975, beijou um homem em palco na Malásia: o festival onde atuava foi cancelado pelo governo

O festival Good Vibes, na Malásia, foi cancelado porque o vocalista da banda britânica The 1975, Matty Healy, criticou as leis anti-LGBTQ do país e beijou um membro da banda no palco.

A situação ocorreu na noite de sexta-feira, em Kuala Lumpur, e levou o Ministério das Comunicações do país do sudeste asiático a cancelar todo o evento, que deveria durar três dias. Na Malásia, atos homossexuais são ilegais e puníveis com pena de prisão que pode chegar a 20 anos.

“Não vejo razão pela qual se há de convidar os The 1975 para tocar aqui para depois nos dizerem com quem é que podemos ter relações sexuais (…) Estou verdadeiramente furioso. Não é justo, vocês não representam o vosso governo. São jovens e tenho a certeza de que muitos de vós são gays e progressistas”, afirmou Healy em palco, uma semana após um concerto no festival Super Bock Super Rock, acrescentando que a banda só não cancelou o concerto por respeito aos fãs. Pouco depois, acercou-se do baixista Ross MacDonald e beijou-o.