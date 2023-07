Super Bock Super Rock: É uma boy band? Uma banda de homenagem a Phil Collins? Não, são os The 1975 do Dr. Matty Healy

Assistir a um concerto dos britânicos The 1975 pode ser uma experiência confusa: como é que uma banda que prima por disparar para todos os lados em disco – uma balada aqui, uma canção dançável ali, uma guitarrada mais insistente acolá – parece tocar sempre a mesma canção ao vivo? Não sabemos a resposta. Também não entendemos como nunca nos tínhamos apercebido de que, por vezes, Matty Healy, o vocalista, e “poster boy” de uma pop-rock de sotaque brit descomprometida, mas investida em letras bem articuladas, soa a encarnação de Phil Collins da geração Z. Ou que há canções, como ‘Looking for Somebody (to Love)’ que soam a versões pouco inspiradas de algo que os Vampire Weekend tenham feito há 15 anos.