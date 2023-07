58 mil pessoas no Super Bock Super Rock 2023, avança a organização do festival

20 mil pessoas estiveram no terceiro e último dia do festival Super Bock Super Rock, que desde quinta-feira se realizou na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco. Os números são fornecidos pela Música no Coração, promotora que organiza este festival e que aproveitou para anunciar, também, as datas do Super Bock em Stock, que terá lugar em várias salas na proximidade da Avenida da Liberdade, em Lisboa, em novembro.

A 27ª edição do Super Bock Super Rock terminou este sábado com espetáculos de Steve Lacy, Kaytranada ou Chico da Tina. Pelo primeiro dia, com Offspring e Franz Ferdinand, terão passado 18 mil pessoas, e pelo segundo, com Wu-Tang Clan, Nile Rodgers & Chic e The 1975, 20 mil, diz a Música no Coração. No total, terão passado 58 mil pessoas pela Herdade do Cabeço da Flauta.