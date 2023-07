Super Bock Super Rock: o carisma natural de Kaytranada levou o Meco a dançar do dia até à noite

Se por um lado, gostávamos de ter visto Kaytranada encerrar a edição deste ano do Super Bock Super Rock, por outro encontramo-lo em palco no momento ideal para melhor apreciar a sua mistura descontraída de eletrónicas, R&B futurista e hip-hop: o lusco-fusco. Levando uma audiência que se reuniu em peso para dançar com ele do dia até à noite, o DJ e produtor haitiano-canadiano sacou do seu carisma natural para se passear por um cancioneiro próprio que se entrecruza com vozes tão entusiasmantes quanto Syd, numa sedutora ‘You’re the One’, Kali Uchis, numa vibrante ‘10%’, ou H.E.R., cuja voz vaporosa ajudou a levar a atuação a bom porto.