Festival Super Bock em Stock regressa a Lisboa em novembro

O festival Super Bock em Stock, que habitualmente se realiza em várias salas no eixo da Avenida da Liberdade, em Lisboa, terá lugar este ano, nos dias 24 e 25 de novembro.

As datas foram avançadas na sala de imprensa do Super Bock Super Rock, que hoje chega ao final no Meco e que é organizado, tal como o Super Bock em Stock, pela promotora Música no Coração.

No anúncio afixado esta noite, diz-se que os bilhetes estarão à venda a partir de 24 de julho e que as primeiras confirmações serão desvendadas em breve, dando destaque à “música emergente”.