Harry Styles no Passeio Marítimo de Algés: horários, mapa do recinto e como chegar ao seu lugar

Harry Styles voltará a trazer a sua “Love On Tour” a Portugal, depois de ter atuado na Altice Arena, em 2022. O músico britânico apresenta-se na próxima terça-feira, 18 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, naquela que é a penúltima data da digressão, há muito esgotada. As portas do recinto abrem às 18h e, de acordo com a organização, a cargo da Everything Is New, será permitida a formação de filas a partir das 9 da manhã. A primeira parte cabe às inglesas Wet Leg, iniciando-se às 19h45, com a entrada em palco de Harry Styles marcada para as 21h. Veja o mapa do recinto:

A entrada no recinto, para pessoas de mobilidade condicionada, é feito através da zona de acesso especial. As entradas para as diferentes áreas da plateia estão assinaladas neste mapa:

Não será possível entrar no recinto com objetos metálicos, malas de grandes dimensões, armas brancas e de fogo ou cadeiras. É possível levar comida desde que não armazenada em grandes recipientes. Garrafas de água até 50cl também serão permitidas, existindo no recinto pontos de água onde é possível encher a garrafa.