Harry Styles em Algés: 60 mil pessoas esperadas, trânsito condicionado e estradas cortadas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai levar a cabo uma operação de segurança, “visando contribuir para as necessárias condições de segurança” para a realização do concerto de Harry Styles, marcado para esta terça-feira, no Passeio Marítimo de Algés.

Esperando um evento de grande dimensão, com cerca de 60 mil pessoas, a PSP montou um “dispositivo de segurança centrado na prevenção e proatividade”, que resultará em condicionamentos de trânsito entre a manhã de terça-feira (18 de julho) e a madrugada de quarta.

existirá corte em ambos os sentidos da CRIL/IC17 entre o nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília - no dia 18 das 22h00 às 02h30 do dia 19 de julho

Corte da Avenida Marginal entre o cruzamento da Lusalite e o cruzamento de Algés - entre as 22 horas do dia 18 e as 2 horas do dia 19 julho

Fortes constrangimentos na circulação rodoviária na Avenida Brasília, Avenida Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I.

A PSP recomenda "a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem" e, para efeitos de estacionamento, "a utilização do estacionamento do Complexo Desportivo do Jamor".

Através da divisão de Oeiras, a polícia recomenda que se opte pela utilização de transportes públicos (sendo conveniente observar que decorre uma greve parcial da CP), deslocar-se para o recinto com bastante antecedência e conferir os itens proibidos que não poderá levar para o recinto do concerto.

As portas do recinto abrem às 18h e, de acordo com a organização, a cargo da Everything Is New, será permitida a formação de filas a partir das 9 da manhã. A primeira parte cabe às inglesas Wet Leg, iniciando-se às 19h45, com a entrada em palco de Harry Styles marcada para as 21h. Aqui está toda a informação útil sobre o espetáculo.