Tenista ucraniana falha concerto de Harry Styles por estar a brilhar em Wimbledon. Harry Styles fez-lhe uma surpresa

A tenista ucraniana Elina Svitolina, nº 76 do ranking mundial, correu mundo ao anunciar que tinha dois bilhetes para o concerto de Harry Styles, em Viena (Áustria), no passado sábado, ao qual não pôde assistir por estar a competir no torneio de Wimbledon.

Os bilhetes acabaram nas mãos da influencer ucraniana Anna Tilniak, mas Elina não ficou a “arder”. Depois de ter vencido a bielorussa Victoria Azarenka, a tenista confessou, numa entrevista pós-jogo, que era uma enorme fã de Styles, afirmando esperar que este a estivesse a ver o jogo pela televisão.

O músico estava, de facto, atento e comentou, logo depois, no Instagram: “Faltam quatro espectáculos [entre os quais um no Passeio Marítimo de Algés, dia 18], e podes ir a qualquer um deles. Boa sorte com o resto do torneio”.

Veja aqui: