Lil Nas X interrompe concerto depois de fã atirar brinquedo sexual para o palco: na sexta-feira atua no NOS Alive

O norte-americano Lil Nas X, que na próxima sexta-feira atua no NOS Alive, em Algés, teve de interromper brevemente um concerto em Estocolmo, na Suécia, no passado sábado, quando alguém no público arremessou para o palco um brinquedo sexual.

“Quem é que mandou a sua pussy para o palco?”, perguntou o artista, depois de apanhar o brinquedo sexual, e antes de retomar o espetáculo. Veja aqui o vídeo do momento, entretanto partilhado pelo próprio Montero Lamar Hill, verdadeiro nome de Lil Nas X.