Bebe Rexha atingida na cara com o telemóvel de um fã durante concerto

A cantora norte-americana Bebe Rexha foi atingida no rosto por um telemóvel arremessado por um fã, durante um concerto em Nova Iorque.

A artista tinha-se aproximado do público quando o espectador lançou o objeto, que lhe acertou debaixo do olho esquerdo. O espetáculo foi interrompido de imediato para que Bebe Rexha pudesse receber assistência médica.

Segundo o “New York Post”, a artista teve que levar três pontos no rosto. Mais tarde, Bebe Rexha partilhou algumas fotos das suas lesões no Instagram, com a legenda “estou bem”.

Veja o vídeo do momento e as fotos: