Tudo o que precisa de saber sobre o NOS Alive: horários dos concertos, transportes, mapa do recinto e outras informações úteis

Começa esta quinta-feira, 6 de julho, mais uma edição do NOS Alive. Ao longo de três dias, o festival levará até ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, concertos de Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Lizzo, Lil Nas X, Lizzo, Jorge Palma, Queens of the Stone e Sam Smith, entre muitos outros. Além dos dois maiores palcos, o NOS e o Heineken, será possível assistir a espetáculos em mais cinco espaços: o WTF Clubbing, dedicado à eletrónica; o Palco Coreto, com jovens promessas nacionais; o Palco Fado Café; o Palco Comédia e o Pórtico NOS Alive.

6 de julho

Palco NOS



18h00 The Driver Era

19h45 Puscifer

21h30 The Black Keys

23h30 Red Hot Chili Peppers



Palco Heineken



17h00 Bombazine

17h55 Femme Falafel

18h55 Men I Trust

20h35 Jacob Collier

22h25 Ibibio Sound Machine

01h05 Spoon

02h45 Xinobi



Palco WTF Clubbing Stage

17h00 Mr Cool B2B Mr Hyde

17h40 Ana Lua Caiano

19h00 Club Makumba

20h40 Yaya Bey

22h30 Throes + the Shine

01h00 Kelman Duran & Pedro da Linha

02h40 Nídia



Palco Coreto

17h30 Marta Lima

18h25 Homem em Catarse

19h55 Lana Gasparotti

21h45 Ligadura

23h25 Matilde Castro

02h15 Y.azz



Palco Fado Café

17h15 Sérgio Onze

19h00 Sérgio Onze

20h45 Beatriz Felício

22h45 Beatriz Felício

01h00 O Samba é um Só



Palco Comédia

17h00 Diogo Vieira + Hélder Machado + Diogo Karitisis

17h30 Rúben Branco

19h00 João Pedro Pereira

19h20 Fomos Lá

20h50 Francisco Menezes

22h45 Diogo Batáguas



Pórtico NOS Alive

15h00 Patrícia S.A.

16h15 Patrícia S.A.

17h30 P'laguita

18h45 P'laguita

20h00 Bunny O'Williams

7 de julho

Palco NOS



18h00 Linda Martini

19h20 Idles

20h50 Lizzo

22h45 Arctic Monkeys

01h15 Lil Nas X



Palco Heineken



17h00 The Amazons

18h30 City And Colour

20h00 Girl In Red

21h45 Jorge Palma

00h20 Sylvan Esso

02h45 Morad



Palco WTF Clubbing

17h00 DJ Stá

18h20 Sleepytheprince

19h15 Xtinto

20h20 Neyna

21h40 Lhast

00h15 Yendry

01h25 Papillon

02h45 Bashment



Palco Coreto

18h00 Juana na Rap

19h30 Rita Onofre

21h00 João Borsch

22h50 Helena Guedes

01h30 Trafulha



Palco Fado Café

17h15 Zé Maria

18h45 Zé Maria

20h15 Miramar

22h00 Miramar

00h30 O Samba é 1 Só



Palco Comédia

18h00 André Ferreira

18h20 Joana Caldeira + Dagu

18h50 Mónica Vale de Gato

20h20 Terapia de Casal

22h00 Hugo Sousa

00h20 Carlos Coutinho Vilhena



Pórtico NOS Alive

15h00 Road 31

16h15 Road 31

17h30 XPTO

18h45 XPTO

20h00 Catxibi

8 de julho

Palco NOS



17h30 Carolina Deslandes & Bárbara Tinoco

19h30 Machine Gun Kelly

21h15 Queens of the Stone Age

23h05 Sam Smith

01h15 Rüfüs Du Sol



Palco Heineken

17h00 Lucy Val

18h30 King Princess

20h10 Angel Olsen

21h55 Tash Sultana

00h10 Rina Sawayama

01h35 Branko

03h00 Omah Lay



Palco WTF Clubbing

17h00 Storm Mollison

18h30 Third Son

19h30 Krystal Klear

21h30 Kelly Lee Owens

23h00 Yen Sung

00h00 Boys Noize

02h00 Taaaliah

03h00 Maestrom and Louisahhh



Palco Coreto

17h50 Coastel

19h30 Inês Marques Lucas

21h10 Iolanda

23h10 Sónia Trópicos

01h10 Peculiar

02h35 Berlok



Palco Fado Café

17h15 Bela Ensemble

18h45 Bela Ensemble

20h35 Luís Trigacheiro

22h25 Luís Trigacheiro

00h35 Jesus Quisto



Palco Comédia

17h00 Joa Vítor + André Pinheiro

17h20 Manuel Rosa

18h45 João Maria

19h10 Tiago Almeida

20h45 Manuel Cardoso

22h30 Tochas e Telmo

00h30 Luís Franco-Basto



Pórtico NOS Alive

15h00 Nassurra

16h15 Nassurra

17h30 Trio Cadmira + 1

18h45 Trio Cadmira + 1

20h00 A-Gold

Todas as modalidades de bilhete e passe encontram-se esgotados, à exceção do bilhete diário para dia 8 de julho. Essa entrada custa 74 euros.

Este é o mapa do recinto:

A organização comunicou a lista de objetos proibidos no recinto: Armas de fogo/brancas

Objetos perigosos (canivetes, qualquer tipo de arma, correntes, cintos e/ou pulseiras pontiagudos, etc.)

Material explosivo e material pirotécnico

Garrafas reutilizáveis de metal ou alumínio

Latas, copos de vidro

Bebidas, seringas, drogas

Selfie sticks , masters rígidas

, rígidas Mensagens xenófobas ou de apelo à violência

Lancheiras, caixas e recipientes

Cadeiras de qualquer tipo e formato

Correntes metálicas

Lanternas, lasers e flashlights

Capacetes

Altifalantes, instrumentos musicais, gravadores de som

Caixas com comida

Máquinas fotográficas/filmar profissionais ou com objetivas/lentes amovíveis

Animais

Objetos de vidro (garrafas/perfumes, etc.)

Chapéu-de-chuva

Malas de viagem

Qualquer objeto que possa ser arremessado





Por outro lado, é permitida a entrada de garrafas de água de plástico até 50 cl, com tampa; protetor solar até 100 ml; tampões para os ouvidos e powerbanks não maiores do que “um telemóvel regular”. A Everything is New recomenda ainda que os festivaleiros bebam muita água, informando que existem pontos de água no recinto, e que deixem os “objetos de valor” em casa.

As portas do recinto abrem às 15h e fecham às 4h00. A última entrada no recinto faz-se 15 minutos antes do fecho de portas. Quanto à idade mínima de entrada no recinto, é de 6 anos. As grávidas terão acesso ao espaço “Futuras Mamãs”, do lado direito do palco NOS.