Fã atira as cinzas da própria mãe para o palco em concerto de Pink

O concerto de Pink no festival BST Hyde Park, em Londres, no passado dia 25, ficou marcado por um momento bizarro: uma fã atirou as cinzas da sua própria mãe para o palco.

Enquanto a cantora interpretava ‘Just Like a Pill’, a fã lançou um saco com as cinzas, levando Pink a questionar: “Espera, isto é a tua mãe?". "Não sei como me sentir em relação a isto”, acrescentou, antes de levar o saco para a lateral de palco.

Nas redes sociais, as opiniões dividiram-se. “Eu ficaria furiosa se alguém me desse as cinzas da própria mãe para as mãos”, comentou uma fã. Outra defendeu o gesto: “Se isso lhe traz conforto, é com ela”, pode ler-se no “NME”.

Veja o momento: