Greve de comboios da CP afeta seriamente NOS Alive

A greve de comboios da CP que hoje teve início afetará seriamente a mobilidade de muitos espectadores do festival NOS Alive. Ao contrário do que sucedeu em edições anteriores, não há comboios especiais. E, mesmo entre aqueles que fazem parte do horário habitual, muitos foram suprimidos. A greve, que dura até 6 de agosto, afetará a circulação não só nestes dias mas também quando decorrerem outros grandes eventos, caso da Jornada Mundial da Juventude, a 6 de agosto, e do concerto de Harry Styles, a 18 de julho, igualmente no Passeio Marítimo de Algés.

Segundo cartazes hoje afixados nas estações ferroviárias da Linha de Cascais, os últimos comboios a sair de Algés em direção ao Cais Sodré têm lugar à 1h29 e 1h59. No sentido inverso, para Cascais, as últimas partidas acontecem às 0h11 e 0h41. Ora, com o início do espectáculo dos Red Hot Chili Peppers marcado para as 23h30 torna-se inviável a utilização do comboio para regressar a casa.