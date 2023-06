A saúde de Alex Turner permitiu e os Arctic Monkeys voltaram aos palcos no festival de Glastonbury

Os Arctic Monkeys regressaram esta sexta-feira aos palcos, depois de terem cancelado um concerto na Irlanda devido a problemas de saúde de Alex Turner.

A banda britânica encabeçou o festival de Glastonbury, levando consigo um alinhamento que percorreu praticamente toda a sua carreira, de ‘I Bet You Look Good on the Dancefloor’ a ‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’, de ‘Mardy Bum’ a ‘R U Mine?’.

O “NME” escreve que a maioria dos fãs ficou muito agradada com o concerto, ainda que outros tenham criticado alguma “lentidão” por parte da banda, sobretudo em temas como ‘Mardy Bum’. “Querem que eles soem como há 20 anos, quando eram adolescentes?”, defendeu um deles.

Recorde-se que os Arctic Monkeys irão atuar no NOS Alive, a 7 de julho. Veja o alinhamento e os vídeos do concerto no festival inglês.