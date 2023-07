Anthony Kiedis, vocalista dos Red Hot Chili Peppers, não se considera músico: “A banda deveria chamar-se The Idiot and the Three Geniuses”

Anthony Kiedis esteve à conversa com Flea, seu colega nos Red Hot Chili Peppers, no podcast deste, “This Little Light”.

Segundo contou Flea ao “Los Angeles Times”, os dois companheiros de banda acabaram a conversa em lágrimas, “porque nunca tínhamos falado sobre essas coisas”.

“Ele não se considera um músico. Costumava dizer que devíamos mudar o nome da banda para ‘O Idiota e os Três Génios’”, afirma, Flea, citado pelo “NME”. “E as pessoas eram duras com ele. Já o Eddie Vedder era como se fosse o Pavarotti”. “Ele é um grande vocalista”, continuou, “e está sempre a aprender e a melhorar. Quando começámos a banda, não conseguia cantar uma única nota, só gritava. Agora tem melodias, e nem as segue, vai improvisando”.

Recorde-se que os Red Hot Chili Peppers irão regressar a Portugal já na próxima quinta-feira, para um concerto no NOS Alive.