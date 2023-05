The Legendary Tigerman lança canção com os “irmãos” Sean Riley e Ray: ouça ‘Bright Lights, Big City’

Há uma canção nova de The Legendary Tigerman para ouvir. Chama-se ‘Bright Lights, Big City’, conta com a colaboração dos amigos e também músicos Ray e Sean Riley, e é o mais recente avanço para “Zeitgeist”, álbum com saída prevista para 29 de setembro.

No Instagram, o músico afirmou que ‘Bright Lights, Big City’ é sobre “uma noite de tempestade, deliciosamente caótica em Paris”. “Fala de sem abrigo, de punks a lutar na rua, de olhos tristes no metro e de rir como se não houvesse amanhã.”