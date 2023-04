Legendary Tigerman revela “canção sexy” com Asia Argento e todos os pormenores do novo álbum

Legendary Tigerman revelou, esta quarta-feira, o seu novo single: uma canção intitulada ‘Good Girl’, cantada com a italiana Asia Argento, com quem já havia colaborado no álbum “Femina”.

À edição francesa da “Rolling Stone”, Paulo Furtado explica que, com esta nova colaboração com Asia Argento, que em “Femina”, de 2009, deu voz a ‘Life Ain’t Enough For You', fecha o capítulo correspondente a esse álbum, abrindo uma nova fase na sua carreira. Veja aqui o videoclip.

‘Good Girl’, a canção, foi gravada em Roma, Itália, com Asia Argento, sendo descrita pelo português como a sua melhor colaboração com a italiana até ao momento. “É uma faixa noturna e lasciva, tanto no ambiente geral como na letra”, diz, explicando que escreveu boa parte do disco antes da pandemia, fazendo algumas alterações posteriormente. “Nesses períodos de confinamento, perdemos muita da espontaneidade e do mistério associados aos encontros inesperados, que podem levar a one night stands. Esta é uma canção sexy, como uma recordação desse tipo de noite. É um sentimento que percorre todo o álbum.”

O álbum sai a 29 de setembro e tem por título “Zeitgeist”, representando uma “reinvenção” de Legendary Tigerman. “Quis mudar a forma como componho. Durante mais de 20 anos, a guitarra foi a minha principal ferramenta. Desta vez, usei sintetizadores modulares”, afirma, reiterando algo que dissera já à BLITZ.