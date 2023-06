Vocalista dos Mötley Crüe, que hoje tocam em Algés, é acusado de fazer playback nos concertos

Vince Neil, vocalista dos Mötley Crüe, banda que esta sexta-feira atua no Passeio Marítimo de Algés, está a ser acusado de fazer playback nos concertos. As suspeitas avolumaram-se após a atuação da banda norte-americana no festival francês Hellfest, no passado fim de semana. Durante a canção ‘The Dirt (Est. 1981)’, que contou com a participação de Machine Gun Kelly, surgem provas de falta de sincronia entre o som que se escuta e aquele que Vince Neil parece estar a produzir. Alguns fãs acreditam, também, que a vocalização de Vince Neil é demasiado parecida com a que está registada em disco, não refletindo a espontaneidade das atuações ao vivo. Veja aqui um vídeo:



O site brasileiro “Rock Bizz” aponta que, na interpretação de outros temas, Vince Neill não soa da mesma forma, deixando no ar a possibilidade de a banda ter querido gravar uma versão mais ‘limpa’ de ‘Dirt’, canção que entretanto usou para fins promocionais no YouTube. O tema faz parte do filme do mesmo nome que conta a história da banda, e em que Machine Gun Kelly, que participou no concerto no Hellfest, desempenha o papel do guitarrista Tommy Lee.