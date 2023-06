Mötley Crüe e Def Leppard no Passeio Marítimo de Algés: tudo o que precisa de saber sobre os concertos, dos horários aos transportes

Alinhamento provável Mötley Crüe:

Wild Side

Shout at the Devil

Too Fast for Love

Don't Go Away Mad (Just Go Away)

Saints of Los Angeles

Live Wire

Looks That Kill

The Dirt (Est. 1981)

Rock and Roll, Part 2 / Smokin' in the Boys Room / Helter Skelter / Anarchy in the U.K. / Blitzkrieg Bop

Home Sweet Home

Dr. Feelgood

Same Ol' Situation (S.O.S.)

Girls, Girls, Girls

Primal Scream

Kickstart My Heart

Alinhamento provável Def Leppard:

Take What You Want

Let's Get Rocked

Animal

Foolin'

Armageddon It

Kick

Love Bites

Promises

This Guitar

When Love and Hate Collide

Rocket

Bringin' On the Heartbreak

Switch 625

Hysteria

Pour Some Sugar on Me

Rock of Ages

Photograph