Editora Universal suspende todas as ações de promoção dos Rammstein

A editora Universal, responsável pelo catálogo dos Rammstein, suspendeu todas as ações promocionais em torno da banda alemã após as acusações de agressão sexual dirigidas contra o vocalista Till Lindemann.

Em comunicado, a Universal afirmou que estas acusações “são chocantes”. “Temos o máximo de respeito pelas mulheres que, corajosamente, expuseram este caso”, pode ler-se.

Recorde-se que Lindemann se encontra a ser investigado pelo Ministério Público alemão devido a estas acusações. O caso começou quando quando uma fã, natural da Irlanda do Norte, acusou a equipa de produção de a ter drogado, antes de um concerto dos Rammstein em Vilnius, capital da Lituânia, para que Lindemann pudesse ter relações sexuais consigo.

A poucos dias do concerto agendado para o Estádio da Luz, em Lisboa (dia 26), os Rammstein distanciam-se das acusações feitas ao seu vocalista. “Não sei de nada ilegal, [mas] sinto-me chocado pelo que foi partilhado sobre o nosso vocalista”, afirma o baterista Christoph Schneider, sublinhando que Till Lindemann se afastou do resto do grupo nos últimos anos “com as suas pessoas, as suas festas, os seus projetos”.