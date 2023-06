A poucos dias do concerto em Portugal, o vocalista dos Rammstein está a ser investigado pelo Ministério Público alemão

O músico tem estado sob fogo desde o final do mês de maio, quando uma fã, natural da Irlanda do Norte, acusou a equipa de produção de a ter drogado, antes de um concerto dos Rammstein em Vilnius, capital da Lituânia, para que Lindemann pudesse ter relações sexuais consigo.

A alegada vítima, que afirma ter sido selecionada por alguém que designa como “diretora de casting da digressão” esclareceu, mais tarde, que não foram detetadas quaisquer drogas no seu organismo, e que Lindemann “não lhe tocou”. “Ele aceitou que eu não queria ter relações sexuais com ele, não me violou”, escreveu, no Twitter.

Desde que essa história se tornou pública, outras mulheres contaram ter passado pela mesma situação. Uma delas contou ao “The Guardian” que desmaiou e, quando acordou, Lindemann estava em cima de si. A situação terá, alegadamente, ocorrido após um concerto dos Rammstein em Viena, há quatro anos, depois de alguém a ter convidado para se juntar a uma ‘after-party’ com Lindemann, refere o jornal inglês.

Os Rammstein emitiram um comunicado onde dizem “levar muito a sério” as acusações, acrescentando: “Condenamos qualquer tipo de transgressões e pedimo-vos: não insultem publicamente quem fez estas alegações. Têm direito ao seu ponto de vista. Mas nós, enquanto banda, também temos direito a não ser insultados”.

Entretanto, os Rammstein terão proibido a mulher que, junto da equipa de produção, alegadamente selecionava mulheres para Lindemann. O vocalista negou todas as acusações e ameaçou processar estas mulheres.

Os Rammstein, recorde-se, têm concerto marcado para dia 26 deste mês no Estádio da Luz, em Lisboa.