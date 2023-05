Rammstein respondem a fã que diz ter sido drogada pela equipa da banda antes de um concerto

O primeiro concerto da nova digressão dos Rammstein, na Lituânia, não ficou marcado apenas pela queda de Till Lindemann do palco: uma fã da banda alemã, Shelby Lynn, acusa a equipa de produção de a ter drogado numa festa que decorreu antes do esptáculo e afirma que o vocalista a assediou sexualmente.

No Twitter, Lynn explica que foi “escolhida” por Joe Letz, baterista do projeto a solo de Lindemann, para marcar presença na festa em questão. A mulher conta que Letz tirou fotografias a várias mulheres, focando-se especificamente em si.

Lynn diz também que tomou duas bebidas antes de ser questionada por Letz sobre se quereria passar algum tempo com Lindemann, a meio do espetáculo, durante um momento em que os Rammstein dão palco a um DJ. A fã garante que questionou Letz sobre se seria algo “sexual”, mas este tê-la-á assegurado que não.

Ao regressar à festa, Lynn terá visto Lindemann a servir shots de tequila a várias mulheres presentes, admitindo que, por esta altura, a sua memória “se esfumou” - na publicação, partilha imagens de nódoas negras que diz terem sido provocadas nessa noite.

“Tudo até ali me é muito claro, mas a partir das 20h30 a minha memória foi-se. Era como se fosse um zombie humano, a cantar, a dançar e a tropeçar”, escreveu.

Antes do momento com o DJ, Lynn alega ter sido levada para um pequeno quarto, situado debaixo do palco, onde terá sido confrontada por Lindemann. O vocalista terá ficado “furioso” quando a mulher lhe disse que não iria ter relações sexuais com ele.

Lynn remata dizendo que, no dia seguinte, se sentiu “doente”. “A vomitar, com diarreia, com febres”, contou.

Também no Twitter, os Rammstein negaram todas as alegações num comunicado curto, em alemão, no qual dizem poder “rejeitar a possibilidade de aquilo que está a ser alegado ter tido lugar no nosso meio”. “Não sabemos de nenhuma investigação nesse sentido”, rematam.

Os Rammstein atuam a 26 de junho no Estádio da Luz, em Lisboa.