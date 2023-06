Christoph Schneider (Rammstein): “É importante não confundir as festas do Till com as nossas. Ele criou a sua própria bolha”

O baterista dos Rammstein, Christoph Schneider, emitiu um comunicado onde admite que as acusações de agressão sexual dirigidas contra Till Lindemann “abalaram a banda”.

Nas redes sociais, Schneider começou por salientar que o vocalista “se distanciou” dos demais membros do grupo nos últimos anos, “criando a sua própria bolha”, “com as suas pessoas, as suas festas, os seus prohetos”. “É importante não confundir as festas do Till com as nossas próprias festas pós-concerto”, acrescentou.

“Não sei de nada ilegal (como o uso de comprimidos), nunca vi nada ou ouvi o que quer que seja numa equipa de 100 pessoas. Tudo o que ouvi falar foi de adultos a celebrar juntos. Contudo, parece que aconteceram coisas que, sendo legais, não me parecem aceitáveis. Sinto-me chocado pelo que foi partilhado nas redes sociais e na imprensa sobre o nosso vocalista".

“Os desejos e expectativas destas mulheres [que acusaram Till Lindemann] não foram satisfeitos. De acordo com os testemunhos, as situações fugiram ao seu controlo. Contudo, é importante enfatizar algo objetivo: todos os nossos convidados ao backstage são livres de ir embora. Todas as garrafas estão seladas e à vista. A Shelby [a primeira fã a acusar Till Lindemann] merecia um grande concerto e uma noite maravilhosa”, continuou.

“Temos os melhores fãs do mundo, e merecem ser tratados com respeito. Lamento por todos aqueles que não o foram ou se sentiram inseguros connosco”, rematou.

Lindemann encontra-se a ser investigado pelo Ministério Público alemão, após várias mulheres o terem acusado de agressão sexual. A editora Universal, responsável pelo catálogo dos Rammstein, suspendeu toda a promoção da banda.

Os Rammstein têm encontro marcado com o público português para o próximo dia 26, no Estádio da Luz, em Lisboa