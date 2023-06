Rammstein emitem comunicado sobre as acusações que recaem sobre Till Lindemann

Os Rammstein reagiram, com um novo comunicado, às acusações de conduta sexual imprópria feitas contra o vocalista Till Lindemann.

Recorde-se que, após um concerto dos Rammstein na Lituânia, uma fã acusou a equipa de produção de a ter drogado com o objetivo de manter relações sexuais com Lindemann. As acusações já levaram o artista alemão a perder o contrato que tinha com a sua editora literária.

“As publicações feitas ao longo dos últimos dias deixaram o público e, especialmente, os nossos fãs irritados e com muitas questões”, pode ler-se. "As acusações atingiram-nos a todos, e levamo-las muito a sério. Queremos dizer aos nossos fãs que é importante para nós que se sintam confortáveis e seguros nos nossos espetáculos", à frente do palco e atrás dele".

“Condenamos qualquer tipo de transgressões e pedimo-vos: não insultem publicamente quem fez estas alegações. Têm direito ao seu ponto de vista. Mas nós, enquanto banda, também temos direito a não ser insultados”.

Os Rammstein atuam em Portugal a 26 de junho, no Estádio da Luz.