Vocalista dos Rammstein rejeita acusações de agressão sexual e ameaça processar as mulheres que o acusaram

O vocalista dos Rammstein, Till Lindemann, rejeitou todas as acusações de agressão sexual que têm sido feitas contra si por parte de várias mulheres.

Através dos seus advogados, Lindemann apelidou estas alegações de “invariavelmente falsas” e promete tomar “medidas legais” contra todas as acusações, noticiam vários órgãos de comunicação social na Alemanha.

No final do mês passado, uma mulher acusou Lindemann de a ter drogado antes de um concerto dos Rammstein na Lituânia, com o intuito de ter relações sexuais com o vocalista. Desde o seu depoimento, feito nas redes sociais, que muitas outras mulheres se chegaram igualmente à frente com histórias de agressão sexual envolvendo Lindemann.

Os Rammstein, recorde-se, têm concerto marcado para dia 26 deste mês no Estádio da Luz, em Lisboa. A poucas semanas do maior concerto de sempre da banda em terras nacionais, a banda emitiu um comunicado: “Não insultem publicamente quem fez estas alegações. Têm direito ao seu ponto de vista. Mas nós, enquanto banda, também temos direito a não ser insultados”.