Chegou a colaboração de Madonna e Sam Smith: ouça aqui ‘Vulgar’

Depois do canadiano The Weeknd, Sam Smith. Madonna juntou-se agora à voz de ‘Stay With Me’ para gravar ‘Vulgar’, um novo single.

O tema, de pop dançável eletrónica, surge após Madonna e Sam Smith terem noticiado estarem a preparar algo em conjunto.



Recorde-se que Madonna atua na Altice Arena a 6 e 7 de novembro, ao passo que Sam Smith regressa a Portugal mais cedo, a 8 de julho, no NOS Alive.

Ouça aqui ‘Vulgar’: