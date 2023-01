Segundo concerto de Madonna em Lisboa está confirmado

Depois de esgotados os bilhetes para 6 de novembro, Madonna anuncia uma segunda data na Altice Arena, em Lisboa: realiza-se a 7 de novembro e, segundo a promotora, não haverá mais datas para lá desta que agora foi confirmada.

Os bilhetes para o segundo concerto serão colocados à venda, nos locais habituais, na próxima sexta-feira, 27 de janeiro, às 10h. Tal como com a primeira data, os membros do clube de fãs terão direito a uma pré-venda na quarta-feira, 25 de janeiro, entre as 09h e as 18h.







The Celebration Tour vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque –onde começou a sua carreira musical. “Estou entusiasmada por explorar o maior número de canções possível e dar aos meus fãs o espetáculo que há tanto tempo esperam“, diz Madonna.

Recorde-se que os preços dos bilhetes variam entre os 40 e os 300 euros, ao que acresce uma taxa de 5 euros "aplicada a eventos cuja dimensão e volume de vendas exijam alocação de recursos acrescidos”. São também disponibilizados vários pacotes VIP, com preços entre os 257,47 euros e os 1037,84 euros.

Madonna regressa a Portugal com a “Celebration Tour”, que revisitará quatro décadas de música: “Estou entusiasmada por explorar o maior número de canções possível e dar aos meus fãs o espetáculo que há tanto esperam”, diz a artista.